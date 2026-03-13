Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer

Jede dritte Arbeitskraft arbeitet Teilzeit

Waren es 2005 noch knapp über 20 Prozent der Erwerbstätigen, die in Teilzeit arbeiteten, ist es heute bereits jede dritte Person. „Bei Frauen arbeitet mittlerweile fast jede Zweite in Teilzeit“, sagt Matea Paškvan von der Direktion Bevölkerung. Besonders dramatisch: Während in der EU die Teilzeitquote nur um 2,3 Prozentpunkte stieg, legte Österreich um zeh Prozentpunkte zu – nur die Niederlande haben im Europa-Vergleich noch mehr Teilzeitkräfte.