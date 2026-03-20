Borkenkäfer angelockt: Riesenschaden in Wald

Die dreiste Tat passierte, wie die Polizei jetzt bekannt gab, zwischen Herbst 2021 und März 2026. In dem Zeitraum bohrten oder sägten der bzw. die Täter in Weißenbach am Lech (Bezirk Reutte) in einem Waldstück mehr als 50 Bäume an.

Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro

In der Folge brachten sie an den Bäumen Lockstoffe an, um die Käferschädlinge mit den ungewöhnlichen Namen „Kupferstecher“ und „Buchdrucker“ anzulocken. Offenbar mit Erfolg: Denn der Waldbesitzer erlitt dadurch einen Schaden in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Die Ermittlungen der Polizei laufen.