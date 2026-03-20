Dramen, Emotionen & ein VIP-Talk über Sex mit 50+

In der Society-Welt überschlagen sich derzeit die Ereignisse: Promi-Dramen, ein Todesfall, Blitzlichtgewitter beim Lugner-Prozess, Glamour in Hollywood und eine prominente Schauspielerin, die offen über Sex mit 50+ auspackt: Einen Rückblick auf diese Geschichten zeigt Birgit Waldsam in der aktuellen Ausgabe von „Adabei Prime“.