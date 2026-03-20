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Zweite Liga

Admira patzt im Titelrennen, St. Pölten siegt

2. Liga
20.03.2026 20:17
Admira kassierte gegen Rapid II eine bittere Heimpleite.
Admira kassierte gegen Rapid II eine bittere Heimpleite.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Admira Wacker hat im Titelkampf der zweiten Liga einen Rückschlag kassiert. Die Südstädter verloren am Freitag zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Rapid mit 0:3, kassierten damit die erste Saisonheimniederlage und fielen in der Tabelle vorerst hinter den punktgleichen FAC auf Rang zwei zurück.

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Auch bei 38 Zählern hält der Dritte St. Pölten, der mit einem Heim-2:1 gegen Austria Salzburg Boden gutmachte. Der FAC trifft im Abendschlager auf den Vierten Austria Lustenau.

(Bild: GEPA)

Admira-Trainer Thomas Silberberger hatte einen Sieg im Kampf um den Aufstieg als „alternativlos“ bezeichnet. Trotz Überlegenheit vor der Pause lief es aber nie wie gewünscht. Schon nach einer Viertelstunde schockte Tare Ekereokosu die Heimischen mit dem Führungstreffer. Bald nach Wiederbeginn erhöhte Ensar Music (54.) nach einer Einzelaktion und dank etwas Ballglück. Da auch noch Elias Kolp (76.) traf, war am Ende fast jeder Schuss der Wiener aufs Gehäuse ein Treffer. Die Admiraner enttäuschten in Hälfte zwei und haben nur eines der jüngsten vier Spiele, zuletzt mit 4:1 bei Schlusslicht Bregenz, gewonnen.

(Bild: GEPA)

St. Pölten mit zweitem Sieg in Folge
Für St. Pölten schaut es besser aus, nach drei Niederlagen zuvor konnte der zweite Sieg am Stück fixiert werden. Der Auftakt war dabei wenig verheißungsvoll. Salzburg-Kapitän Luca Meisl (23.) scheiterte bei einem Elfmeter zuerst zwar an Christopher Knett, machte es bei der Wiederholung, da Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren, aber besser. Nach dem Seitenwechsel köpfelte Filip Perovic (52.) ein. Zum Matchwinner avancierte Dirk Carlson (61.), der nach einem kurz abgewehrten Kopfball abstaubte und damit sein Elfmeterfoul vergessen machte.

St. Pölten hat den Vorteil, eine Partie weniger als die Admira ausgetragen zu haben. Im Tabellenmittelfeld jubelte die achtplatzierte Vienna bei Fixabsteiger Austria Klagenfurt über einen 2:0-Sieg. Ein sehenswerter Comeback legte Hertha Wels hin, die zehntplatzierten Oberösterreicher machten beim Siebenten FC Liefering in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim aus einem 0:2-Rückstand einen 5:2-Erfolg. Albin Gashi traf für die Gäste doppelt.

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