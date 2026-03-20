Admira patzt im Titelrennen, St. Pölten siegt

Admira-Trainer Thomas Silberberger hatte einen Sieg im Kampf um den Aufstieg als „alternativlos“ bezeichnet. Trotz Überlegenheit vor der Pause lief es aber nie wie gewünscht. Schon nach einer Viertelstunde schockte Tare Ekereokosu die Heimischen mit dem Führungstreffer. Bald nach Wiederbeginn erhöhte Ensar Music (54.) nach einer Einzelaktion und dank etwas Ballglück. Da auch noch Elias Kolp (76.) traf, war am Ende fast jeder Schuss der Wiener aufs Gehäuse ein Treffer. Die Admiraner enttäuschten in Hälfte zwei und haben nur eines der jüngsten vier Spiele, zuletzt mit 4:1 bei Schlusslicht Bregenz, gewonnen.