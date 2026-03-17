Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff

Kopf von Schwager gespalten

Der Audio-Mitschnitt stammt von einem Treffen mit hochrangigen Geistlichen und Kommandeuren der Islamischen Revolutionsgarden. Darin erklärt Mazaher Hosseini, Protokollchef im Büro von Ali Khamenei, dass mehrere Orte gleichzeitig in dem Bürokomplex angegriffen wurden. Eine Rakete habe die Wohnung von Mojtaba Khamenei getroffen, diese durchschlagen und sei schließlich in die darunterliegende Wohnung seines Schwagers gedrungen. „Die Rakete war so mächtig, dass sie nach unten drang, wo sich Herr Misbah befand, und in Herrn Misbahs Zimmer einschlug“, sagte Hosseini in dem Mitschnitt. „Die Raketen schlugen so ein, dass sein Kopf in zwei Hälften geteilt wurde.“