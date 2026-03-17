Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zufall rettete ihn

Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff

Außenpolitik
17.03.2026 08:14
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Als Israel Ende Februar die iranische Führung angriff und den Obersten Führer Ali Khamenei tötete, überlebte dessen Sohn nur knapp. Ein Spaziergang im Garten soll das neue Oberhaupt der Mullahs gerettet haben.

0 Kommentare

Bei dem Luftangriff mit israelischen „Blue Sparrow“-Raketen sollte eigentlich die gesamte Familie des Obersten Führers ausgelöscht werden. Doch Mojtaba Khamenei entkam – offenbar nur durch einen Zufall, wie die britische Zeitung „The Telegraph“ berichtet. 

Mojtaba Khamenei hatte „etwas zu erledigen“
Nur wenige Minuten, bevor die Raketen in das Gebäude einschlugen, in dem sich der Ajatollah befand, ging der Sohn des iranischen Oberhaupts in den Garten, wie ein Audio-Mitschnitt belegt. Er habe „etwas zu erledigen“ gehabt, wie die Zeitung schreibt. Während seine Frau und sein Sohn an den Folgen des israelischen Angriffs starben, überlebte der Sohn des Obersten Führers verletzt – wie schwer, das ist momentan Gegenstand von Spekulationen.

Satellitenbilder zeigen zerstörte Gebäude auf dem Gelände des iranischen Obersten Führers Ali ...
Satellitenbilder zeigen zerstörte Gebäude auf dem Gelände des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei nach der Attacke am 28. Februar in Teheran.(Bild: EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / HANDOUT)

Kopf von Schwager gespalten
Der Audio-Mitschnitt stammt von einem Treffen mit hochrangigen Geistlichen und Kommandeuren der Islamischen Revolutionsgarden. Darin erklärt Mazaher Hosseini, Protokollchef im Büro von Ali Khamenei, dass mehrere Orte gleichzeitig in dem Bürokomplex angegriffen wurden. Eine Rakete habe die Wohnung von Mojtaba Khamenei getroffen, diese durchschlagen und sei schließlich in die darunterliegende Wohnung seines Schwagers gedrungen. „Die Rakete war so mächtig, dass sie nach unten drang, wo sich Herr Misbah befand, und in Herrn Misbahs Zimmer einschlug“, sagte Hosseini in dem Mitschnitt. „Die Raketen schlugen so ein, dass sein Kopf in zwei Hälften geteilt wurde.“

Militärchef „in Stücke gerissen“
Bei dem Angriff kam auch Militärchef Mohammad Shirazi ums Leben. „Er wurde in Stücke gerissen – sie konnten nichts von ihm finden, und am Ende fanden sie ein paar Kilo Fleisch und identifizierten es als seinen Körper“, beschreibt Hosseini grausame Details der Attacke. 

Indes wird über den Gesundheitszustand des frisch ernannten Ayatollahs gerätselt. Er sei laut iranischen Angaben zwar verletzt, aber wohlauf. Doch die Verletzungen könnten ernster sein, als das Regime zugeben möchte: Zuletzt wurde enthüllt, dass sich das neue Oberhaupt in einer Moskauer Klinik behandelt werden soll. US-Präsident Donald Trump vermutet, dass Mojtaba Khamenei bereits verstorben sein könnte.  

Lesen Sie auch:
Trump: „Wissen nicht, ob er noch lebt.“
Spekuliert über Iran
Trump: „Wissen nicht, ob Oberster Führer tot ist“
16.03.2026
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
16.03.2026

Geheimdienst: Neuer Ayatollah homosexuell 
Auch Gerüchte über das Privatleben des neuen Ayatollahs sorgen für Schlagzeilen: US-Geheimdienste sollen laut einem Bericht der „New York Post“ herausgefunden haben, dass der neue Oberste Führer homosexuell sein soll. Trump soll laut gelacht haben, als er davon erfuhr. Das wäre in dem streng islamischen Land eine brisante Information: Gleichgeschlechtliche Beziehungen können mit einer Hinrichtung bestraft werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
17.03.2026 08:14
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Angriff
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Partner sind genervt
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
Das Zollamt hat im Vorjahr 55 lebende Tiere beschlagnahmt, darunter mehrere Warane (Symbolbild).
Darunter Warane
Zollamt beschlagnahmte im Vorjahr 55 lebende Tiere
Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
163.601 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
142.009 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
126.811 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1445 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
940 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Außenpolitik
Glawischnig ehrlich:
„Mir wurde häufig die Hand aufs Knie gelegt“
Falls Trump scheitert
EU-Ratschef will Dialog mit Russland vorbereiten
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Krone Plus Logo
Erneut kein Budget
Wie Stadt Klagenfurt 150 Überstunden „provoziert“
Taliban wollen Rache
400 Tote bei Angriff auf Entzugsklinik in Kabul
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf