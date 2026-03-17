Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff

Als Israel Ende Februar die iranische Führung angriff und den Obersten Führer Ali Khamenei tötete, überlebte dessen Sohn nur knapp. Ein Spaziergang im Garten soll das neue Oberhaupt der Mullahs gerettet haben.
Bei dem Luftangriff mit israelischen „Blue Sparrow“-Raketen sollte eigentlich die gesamte Familie des Obersten Führers ausgelöscht werden. Doch Mojtaba Khamenei entkam – offenbar nur durch einen Zufall, wie die britische Zeitung „The Telegraph“ berichtet.
Mojtaba Khamenei hatte „etwas zu erledigen“
Nur wenige Minuten, bevor die Raketen in das Gebäude einschlugen, in dem sich der Ajatollah befand, ging der Sohn des iranischen Oberhaupts in den Garten, wie ein Audio-Mitschnitt belegt. Er habe „etwas zu erledigen“ gehabt, wie die Zeitung schreibt. Während seine Frau und sein Sohn an den Folgen des israelischen Angriffs starben, überlebte der Sohn des Obersten Führers verletzt – wie schwer, das ist momentan Gegenstand von Spekulationen.
Kopf von Schwager gespalten
Der Audio-Mitschnitt stammt von einem Treffen mit hochrangigen Geistlichen und Kommandeuren der Islamischen Revolutionsgarden. Darin erklärt Mazaher Hosseini, Protokollchef im Büro von Ali Khamenei, dass mehrere Orte gleichzeitig in dem Bürokomplex angegriffen wurden. Eine Rakete habe die Wohnung von Mojtaba Khamenei getroffen, diese durchschlagen und sei schließlich in die darunterliegende Wohnung seines Schwagers gedrungen. „Die Rakete war so mächtig, dass sie nach unten drang, wo sich Herr Misbah befand, und in Herrn Misbahs Zimmer einschlug“, sagte Hosseini in dem Mitschnitt. „Die Raketen schlugen so ein, dass sein Kopf in zwei Hälften geteilt wurde.“
Militärchef „in Stücke gerissen“
Bei dem Angriff kam auch Militärchef Mohammad Shirazi ums Leben. „Er wurde in Stücke gerissen – sie konnten nichts von ihm finden, und am Ende fanden sie ein paar Kilo Fleisch und identifizierten es als seinen Körper“, beschreibt Hosseini grausame Details der Attacke.
Indes wird über den Gesundheitszustand des frisch ernannten Ayatollahs gerätselt. Er sei laut iranischen Angaben zwar verletzt, aber wohlauf. Doch die Verletzungen könnten ernster sein, als das Regime zugeben möchte: Zuletzt wurde enthüllt, dass sich das neue Oberhaupt in einer Moskauer Klinik behandelt werden soll. US-Präsident Donald Trump vermutet, dass Mojtaba Khamenei bereits verstorben sein könnte.
Geheimdienst: Neuer Ayatollah homosexuell
Auch Gerüchte über das Privatleben des neuen Ayatollahs sorgen für Schlagzeilen: US-Geheimdienste sollen laut einem Bericht der „New York Post“ herausgefunden haben, dass der neue Oberste Führer homosexuell sein soll. Trump soll laut gelacht haben, als er davon erfuhr. Das wäre in dem streng islamischen Land eine brisante Information: Gleichgeschlechtliche Beziehungen können mit einer Hinrichtung bestraft werden.
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