„Ich gebe meinen WM-Traum ganz bestimmt nicht auf“

„Krone“: Kevin, wie groß war die Erleichterung nach dem letztwöchigen Sieg gegen St. Pauli?

Kevin Stöger: Wenn du 2:0 gewinnst am Freitag Abend, wo gefühlt jeder hinguckt und du viel Druck von außen verspürst, ist die Erleichterung natürlich immer groß. Und es ist angenehm, vorzulegen und dann das restliche Wochenende entspannt Fußball zu gucken.