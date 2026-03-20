„Ich gebe meinen WM-Traum ganz bestimmt nicht auf“

Kevin Stöger sorgte in der deutschen Bundesliga zuletzt für Schlagzeilen: Nach seinem herrlichen Freistoß-Tor gegen St. Pauli prallt er am Samstag mit Gladbach im Rhein-Derby auf den 1. FC Köln. Der 32-Jährige sprach über den Reiz eines Auswärts-Derbys, den Abstiegskampf und die kommende WM in den USA.
„Krone“: Kevin, wie groß war die Erleichterung nach dem letztwöchigen Sieg gegen St. Pauli?
Kevin Stöger: Wenn du 2:0 gewinnst am Freitag Abend, wo gefühlt jeder hinguckt und du viel Druck von außen verspürst, ist die Erleichterung natürlich immer groß. Und es ist angenehm, vorzulegen und dann das restliche Wochenende entspannt Fußball zu gucken.
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