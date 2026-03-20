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Stöger im Interview

„Ich gebe meinen WM-Traum ganz bestimmt nicht auf“

Fußball International
20.03.2026 18:36
Kevin Stöger rittert mit Gladbach um den Klassenerhalt
Kevin Stöger rittert mit Gladbach um den Klassenerhalt(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Kevin Stöger sorgte in der deutschen Bundesliga zuletzt für Schlagzeilen: Nach seinem herrlichen Freistoß-Tor gegen St. Pauli prallt er am Samstag mit Gladbach im Rhein-Derby auf den 1. FC Köln. Der 32-Jährige sprach über den Reiz eines Auswärts-Derbys, den Abstiegskampf und die kommende WM  in den USA. 

0 Kommentare

„Krone“: Kevin, wie groß war die Erleichterung nach dem  letztwöchigen Sieg gegen St. Pauli?
Kevin Stöger: Wenn du 2:0 gewinnst am Freitag Abend, wo gefühlt jeder hinguckt und du viel Druck von außen verspürst, ist die Erleichterung natürlich immer groß. Und es ist angenehm, vorzulegen und dann das restliche Wochenende entspannt Fußball zu gucken.

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