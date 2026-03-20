„Mit unseren Drohnen werden Soldaten zu Superman“

Not macht erfinderisch

Viele Bauteile kommen aus der Ukraine, andere aus China oder Taiwan. Weil die Drohnen schnell gebaut werden müssen, muss die Firma äußerst kreativ und kann nicht wählerisch sein. „Wir haben ein Projekt namens ‘Weniger China‘, mit dem Ziel, so viele Komponenten wie möglich in Europa herzustellen“, erzählt Olga. „Das ist ziemlich schwierig, denn Europa braucht viel Zeit“, lacht sie wissend. „Wir hatten ein Gespräch mit einer deutschen Firma, die uns sagte, sie brauchen zwei Jahre, um die Fertigung zu starten. Und wir dachten nur ‘Was? Das kann doch nicht sein!‘ In zwei Jahren brauchen wir es nicht mehr, weil dann wieder alles anders ist.“