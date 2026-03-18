Putziger Eifer und Kanzler-Formel zum Einäschern

Bei der Gelegenheit muss freilich die Frage gestellt werden, wie der Finanzminister jetzt – wie in einem Anfall von Übereifer versprochen – bis zum Sommer ein verlässliches Doppelbudget machen will? Ist doch die Lage, wie die Börsianer zu sagen pflegen, volatil, was übersetzt so viel heißt wie schwankend oder instabil. Oder deutlicher: Kein vernünftiger Mensch kann derzeit seriös sagen, wie es weitergeht.