USA erwägen, Angriffe auf den Iran zurückzufahren

Trump fasste die wichtigsten Punkte seiner Strategie zusammen: Die USA hätten das Ziel, die iranischen Raketenkapazitäten sowie Marine- und Luftstreitkräfte zu neutralisieren, eine nukleare Bedrohung zu verhindern und gleichzeitig die Verbündeten im Nahen Osten – darunter Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und weitere Staaten – zu schützen. Die wichtige Straße von Hormuz müsse nach Bedarf von den Ländern selbst gesichert werden; die USA würden nur auf Anfrage helfen.