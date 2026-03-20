USA erwägen, Angriffe auf den Iran zurückzufahren

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social überraschende Signale gesendet: Die Vereinigten Staaten stehen laut ihm kurz davor, ihre Ziele im Konflikt mit dem Iran zu erreichen, und erwägen, die militärischen Aktivitäten im Nahen Osten zurückzufahren. Damit deutet Trump einen möglichen Strategiewechsel an, während die Spannungen in der Region weiter hoch bleiben.
Trump fasste die wichtigsten Punkte seiner Strategie zusammen: Die USA hätten das Ziel, die iranischen Raketenkapazitäten sowie Marine- und Luftstreitkräfte zu neutralisieren, eine nukleare Bedrohung zu verhindern und gleichzeitig die Verbündeten im Nahen Osten – darunter Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und weitere Staaten – zu schützen. Die wichtige Straße von Hormuz müsse nach Bedarf von den Ländern selbst gesichert werden; die USA würden nur auf Anfrage helfen.
Feuerpause wird abgelehnt
Eine Feuerpause lehnte Trump zuvor ausdrücklich ab: „Wir können einen Dialog führen, aber ich will keine Waffenruhe. Man vereinbart keine Waffenruhe, wenn man die andere Seite gerade vernichtet.“ Teheran äußerte sich zunächst nicht zu den Ankündigungen.
Verstärkung der Truppen im Nahen Osten
Trotz der Rückzugsankündigung verlegt das US-Militär Tausende zusätzliche Marineinfanteristen und Seeleute in die Region, darunter das amphibische Angriffsschiff USS Boxer mit Begleitkräften. Medienberichten zufolge prüft die US-Regierung außerdem, die iranische Ölexport-Drehscheibe auf der Insel Kharg zu besetzen oder zu blockieren.
NATO-Verbündete signalisieren Unterstützung
Unterstützung kommt von einigen NATO-Verbündeten: Großbritannien gestattet den USA die Nutzung von Militärbasen für Angriffe auf iranische Raketenstellungen, die die Schifffahrt in der Straße von Hormuz bedrohen. Rumänien schließt sich einer Koalition zur Sicherung der Wasserstraße an, will sich aber nicht aktiv in den Konflikt einmischen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.