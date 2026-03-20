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Kehrtwende von Trump?

USA erwägen, Angriffe auf den Iran zurückzufahren

Außenpolitik
20.03.2026 23:21
Trump verkündet einmal mehr, dass die USA kurz davor seien, ihre Kriegsziele zu erreichen.
Trump verkündet einmal mehr, dass die USA kurz davor seien, ihre Kriegsziele zu erreichen.(Bild: EPA/SHAWN THEW / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social überraschende Signale gesendet: Die Vereinigten Staaten stehen laut ihm kurz davor, ihre Ziele im Konflikt mit dem Iran zu erreichen, und erwägen, die militärischen Aktivitäten im Nahen Osten zurückzufahren. Damit deutet Trump einen möglichen Strategiewechsel an, während die Spannungen in der Region weiter hoch bleiben.

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Trump fasste die wichtigsten Punkte seiner Strategie zusammen: Die USA hätten das Ziel, die iranischen Raketenkapazitäten sowie Marine- und Luftstreitkräfte zu neutralisieren, eine nukleare Bedrohung zu verhindern und gleichzeitig die Verbündeten im Nahen Osten – darunter Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und weitere Staaten – zu schützen. Die wichtige Straße von Hormuz müsse nach Bedarf von den Ländern selbst gesichert werden; die USA würden nur auf Anfrage helfen.

Feuerpause wird abgelehnt
Eine Feuerpause lehnte Trump zuvor ausdrücklich ab: „Wir können einen Dialog führen, aber ich will keine Waffenruhe. Man vereinbart keine Waffenruhe, wenn man die andere Seite gerade vernichtet.“ Teheran äußerte sich zunächst nicht zu den Ankündigungen.

Verstärkung der Truppen im Nahen Osten
Trotz der Rückzugsankündigung verlegt das US-Militär Tausende zusätzliche Marineinfanteristen und Seeleute in die Region, darunter das amphibische Angriffsschiff USS Boxer mit Begleitkräften. Medienberichten zufolge prüft die US-Regierung außerdem, die iranische Ölexport-Drehscheibe auf der Insel Kharg zu besetzen oder zu blockieren.

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NATO-Verbündete signalisieren Unterstützung
Unterstützung kommt von einigen NATO-Verbündeten: Großbritannien gestattet den USA die Nutzung von Militärbasen für Angriffe auf iranische Raketenstellungen, die die Schifffahrt in der Straße von Hormuz bedrohen. Rumänien schließt sich einer Koalition zur Sicherung der Wasserstraße an, will sich aber nicht aktiv in den Konflikt einmischen.

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