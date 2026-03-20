„Der Zusammenhalt soll uns wieder fliegen lassen“

Das Handball-Team um Kapitän Niko Bilyk testet am Samstag in Bregenz gegen Nordmazedonien und will sich da für das WM-Play-off einspielen. Und das mit jungen Spielern wie Debütant Rudnicki oder Fritsch, für den es als Vorarlberger ein doppeltes Heimmatch wird.
Die Vor-Quali zum WM-Play-off erspart. Erst im Mai geht’s gegen Polen oder Lettland um Deutschland 2027. Für den Showdown testen Österreichs Handballer am Samstag (18, live auf ORF Sport+) in Bregenz gegen Nordmazedonien. Und das ob Ausfällen um Frimmel, Miskovez und Co. mit neuen Talenten wie Fiver Rudnicki. „Ich freue mich über jeden jungen Spieler. Gut, dass der Prozess vorangeht, die Mannschaft jünger wird – wir wollen ja mehr Tiefe“, so Kapitän Niko Bilyk zur „Krone“.
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