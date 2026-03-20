Neu! Werbeunterbrechungen während der WM-Spiele

Eingriffe durch den VAR, echte oder vorgetäuschte Verletzungen, Torjubel, Einwechslungen. Bei der WM 2022 in Katar reagierte die FIFA, dauerte bereits das Eröffnungsspiel 100 Minuten und 18 Sekunden, England und der Iran duellierten sich gar 117 Minuten und 16 Sekunden. Die „verlorene“ Zeit nachzuspielen machte den Fußball fairer – aber Geld lässt sich damit keines verdienen.