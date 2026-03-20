Weizer PS-Tausendsassa gibt auch beim GAK Gas

„Mich hat sogar meine Oma angerufen und mir gesagt: Ich hab‘ dich im Fernsehen gesehen. Weil es am Montag einen schönen Beitrag in ‘Steiermark heute‘ gegeben hat“, erzählt Kevin Raith stolz. Der 31-jährige Unternehmer hatte es am Samstag bei der Rebenland-Rallye als Dritter zum ersten Mal in einem ORM-Lauf aufs Podest geschafft, dabei etwa Raimund Baumschlager hinter sich gelassen.