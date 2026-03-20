Weizer PS-Tausendsassa gibt auch beim GAK Gas

Kevin Raith sorgte bei der Rebenland-Rallye für Aufsehen. Der Rennsport-Fokus des Weizer Multitalents liegt heuer aber ganz woanders. Dem Ruf von Europas Bergen kann er heuer nicht widerstehen.
„Mich hat sogar meine Oma angerufen und mir gesagt: Ich hab‘ dich im Fernsehen gesehen. Weil es am Montag einen schönen Beitrag in ‘Steiermark heute‘ gegeben hat“, erzählt Kevin Raith stolz. Der 31-jährige Unternehmer hatte es am Samstag bei der Rebenland-Rallye als Dritter zum ersten Mal in einem ORM-Lauf aufs Podest geschafft, dabei etwa Raimund Baumschlager hinter sich gelassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.