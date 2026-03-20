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Prevc gewinnt Quali in Vikersund, Müller Achter

Ski Nordisch
20.03.2026 19:53
Domen Prevc
Domen Prevc(Bild: AFP/TROND R TEIGEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei sehr schwierigen Windbedingungen hat am Freitagabend Domen Prevc die Qualifikation für das Skifliegen in Vikersund gewonnen. 

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Alle sieben Österreicher haben die Qualifikation geschafft, bester ÖSV-Mann war Markus Müller trotz eines 199,5-m-Flugs als Achter unmittelbar vor Stefan Kraft.

Markus Müller
Markus Müller(Bild: GEPA)

Bei den Frauen hatten am Vormittag mit Lisa Eder und Julia Mühlbacher beide ÖSV-Athletinnen die Qualifikation für den Samstagbewerb verpasst. Eder hatte bei ihrem Quali-Flug wegen eines technischen Fehlers einige Schwierigkeiten.

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