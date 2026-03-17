Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte

Es hätte auch Todesopfer geben können

Doch dann wurde es plötzlich noch turbulenter: Nachdem die mittlerweile eingetroffenen Einsatzkräfte Kontakt zu dem 56-Jährigen aufnehmen konnten, kam es zu einer Schussabgabe. „Das Projektil wurde dabei nicht in Richtung der Beamten abgefeuert, sondern durchdrang die Zwischenwand und schlug schlussendlich im Mauerwerk des angrenzenden Zimmers ein“, so Ermittler Rapold weiter.