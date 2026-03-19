Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte

Auf Tasmanien gibt es fünf Arten von Beutelratten. Die Fuchskusus sind weit verbreitet und leben meist auf Bäumen. Die Tiere mit den großen Augen fühlen sich sowohl in Regenwäldern als auch in Eukalyptuswäldern wohl. Warum das Exemplar am Airport Hobart Kuscheltiere als Kumpels suchte, bleibt ein Rätsel.