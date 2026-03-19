Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
Einen ziemlich ungewöhnlichen Fund hat ein Flugpassagier in den Regalen eines Souvenirladens des Flughafens in Hobart, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates Tasmanien, gemacht. Inmitten von Stofftieren entdeckte er eine echte Beutelratte ...
In dem Regal, das mit Plüschtieren einheimischer Tierarten vollgestopft waren, stach ein flauschiges Opossum (so werden die Beutelratten auch genannt, Anm.) besonders hervor. Denn, seine großen braunen Augen bewegten sich (siehe Video oben) …
Wie und wann das Opossum, ein eigentlich nachtaktiver Fuchskusu, der zwischen den Kängurus im Ausstellungsregal hervorschaute, dorthin gelangte, ist unklar.
Laut dem Leiter des Flughafen-Managements, Liam Bloomfield, hatte ein Passagier den Fund einer Mitarbeiterin des Geschäfts, die „kaum glauben konnte, was sie da hörte“, gemeldet. Eine Mitarbeiterin filmte das Opossum mit ihrem Handy, bevor das Tier angesichts der wachsenden Aufmerksamkeit langsam misstrauisch wurde.
„Ohne Zwischenfälle aus Terminal begleitet“
Die putzige Beutelratte sei aber ruhig geblieben, als sie „ohne Zwischenfälle sicher aus dem Terminal begleitet wurde“, wird Bloomfield im „Guardian“ zitiert. Über dem Fuchskusu befanden sich im Regal Bilbies – Beuteltiere mit langen, kaninchenartigen Ohren – sowie Dingos, Australiens einheimische Hunde.
Auf Tasmanien gibt es fünf Arten von Beutelratten. Die Fuchskusus sind weit verbreitet und leben meist auf Bäumen. Die Tiere mit den großen Augen fühlen sich sowohl in Regenwäldern als auch in Eukalyptuswäldern wohl. Warum das Exemplar am Airport Hobart Kuscheltiere als Kumpels suchte, bleibt ein Rätsel.
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