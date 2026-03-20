Bundesrat-Chef kontert weiterer NEOS-Provokation

Vor knapp zwei Wochen betonte der Osttiroler Markus Stotter, der seit Anfang des Jahres Bundesratspräsident ist, gegenüber der „Krone“ die Wichtigkeit des Bundesrates: „Wir sind vom Landtag entsandte Vertreter im Bund, repräsentieren somit die Bundesländer. Wir versuchen ständig, regionale Unterschiede in alle Belange einzubringen. Oft sehen wir uns mit der Kritik konfrontiert, dass wir im Nachhinein nur alles durchwinken. Aber das stimmt nicht. Wir sind gleichberechtigt mit den Nationalräten in den parlamentarischen Klubs, denen sowohl National- als auch Bundesräte angehören. Der Prozess findet dort bereits im Vorfeld statt.“ Damit reagierte er erstmals auf die immer lauter werdende Kritik der NEOS.