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Was war passiert?

1,20 Euro für Diesel: Massenansturm auf Zapfsäulen

Ausland
20.03.2026 22:05
In dieser Woche wurde eine SB-Tankstelle in Deutschland überrannt. (Symbolbild)
In dieser Woche wurde eine SB-Tankstelle in Deutschland überrannt. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Diesel statt um 2,20 für nur 1,20 Euro: Dieser Schnäppchenpreis stand auf der Anzeige einer deutschen SB-Tankstelle. Entsprechend groß war Andrang an den Zapfsäulen. Nach etwa 90 Minuten endete der Spuk jedoch. Der Umstand, warum es zu so einem billigen Sprit kam, ist geklärt ... 

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Tumultartige Szenen spielten sich Mittwochnacht an der SB-Tankstelle bei Bruchmühlen im Kreis Herford (Bundesland Nordrhein-Westfalen) ab.

Ein Video davon verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken. Es zeigt die dichten Fahrzeugreihen:

Sogar ein Gabelstapler mit einem IBC-Container rückte an
Ein Augenzeuge in dem Video: „Guckt euch diese Schlange an ... es ist katastrophal voll.“ Doch nicht nur Autos kamen. Sogar ein Gabelstapler mit einem IBC-Container fuhr auf das Gelände. Damit lassen sich deutlich mehr Liter abzapfen, als in einen gewöhnlichen Tank eines Autos. Auch andere kamen mit Transportern und Kanistern, um den günstigen Diesel in großen Mengen zu ergattern. 

Zitat Icon

Die haben sich fast gegenseitig die Karren kaputt gefahren. Das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet.

Der betroffene Tankstellenbetreiber gegenüber dem WDR

Anzeige wird per Hand umgestellt
Der Betreiber der Tankstelle erklärte dem TV-Sender WDR, die Tankanzeige würde bei ihm noch händisch umgestellt und dabei sei ein Fehler passiert. Er verbuche den Fehler als „ärgerliches technisches Versagen“, heißt es in dem Beitrag.

Etwa 40 bis 50 Autofahrer sind in den Genuss des günstigen Preises gekommen. Ein Nachbar hat den Tankstellenbetreiber schließlich auf den Fehler aufmerksam gemacht. Um 1.30 Uhr konnte ein Mitarbeiter die Tankanzeige wieder manuell ändern – auf 2,20 Euro für den Liter Diesel.

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Erhebliche Verluste für Tankstellenbetreiber
Während zahlreiche Kunden sich über den kurzfristigen Preissturz freuen konnten, bringen die niedrigen Preise dem Betreiber ehrhebliche Einnahmeverluste. Eine Versicherung, die das abdeckt, gibt es nicht. Und die Autofahrer, schätzt er, werden es ihm sicher nicht zurückzahlen.

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