1,20 Euro für Diesel: Massenansturm auf Zapfsäulen

Sogar ein Gabelstapler mit einem IBC-Container rückte an

Ein Augenzeuge in dem Video: „Guckt euch diese Schlange an ... es ist katastrophal voll.“ Doch nicht nur Autos kamen. Sogar ein Gabelstapler mit einem IBC-Container fuhr auf das Gelände. Damit lassen sich deutlich mehr Liter abzapfen, als in einen gewöhnlichen Tank eines Autos. Auch andere kamen mit Transportern und Kanistern, um den günstigen Diesel in großen Mengen zu ergattern.