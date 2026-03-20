RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim ab 20.30 Uhr LIVE

Die TSG Hoffenheim will in Leipzig auf Champions-League-Kurs bleiben und einen direkten Konkurrenten abhängen. Drei Punkte liegt das Überraschungsteam von Christian Ilzer in der deutschen Fußball-Bundesliga vor dem Auswärtsspiel vor den Sachsen, für die die Teilnahme an der Königsklasse das große Ziel ist. In Deutschland wurde das Duell ob des überschaubaren nationalen Beliebtheitsgrades der beiden Teams bereits als „Unbeliebtico“ tituliert.