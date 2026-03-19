England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos

Nachtclub bleibt vorerst geschlossen

Der „Club Chemistry“ hat nach dem Ausbruch geschlossen. Seine Besitzerin, Louise Jones-Roberts, erklärte, man sei „nicht bereit, wieder zu öffnen, bis wir wissen, dass die Lage unter Kontrolle ist und die Menschen sicher sind.“ „Die Leute haben Angst. Es herrscht große Besorgnis“, fügte sie hinzu.