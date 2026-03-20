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Herzog sauer: „Wir reden hier von Fußballspielen“

Bundesliga
20.03.2026 22:00
Andreas Herzog an der Seite von Sky-Moderatorin Kimberly Budinsky
Andreas Herzog an der Seite von Sky-Moderatorin Kimberly Budinsky(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Klartext von Fußball-Legende Andreas Herzog: In seiner Rolle als TV-Experte ließ der 57-Jährige am Freitag nach dem Bundesligaschlager zwischen Sturm und Salzburg (1:1) kein gutes Haar an der Leistung der beiden Topteams. „Wir reden hier von Fußballspielen – und nicht von Ball hin und her schießen“, so „Herzerl“.

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Bereits während der Partie als Co-Kommentator auf Sky hatte Herzog einiges auszusetzen angesichts der eher mauen Vorstellung von Sturm und Salzburg.

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„Das ist mir zu wenig“
Nach der Partie legte er in seiner Analyse nach. Bei den österreichischen Teams passe die Intensität, aber es brauche „mehr spielerische Qualität“, wenn man auch wieder international eine Rolle spielen möchte. Den Ball nach vorne schießen und dann „um den zweiten Ball zu raufen, das ist mir zu wenig“, so Herzog.

(Bild: GEPA)

Dass die Passgenauigkeit bei Sturm und Salzburg am Freitag bei nur knapp über 50 Prozent lag, machte unsere Fußball-Legende fast schon sprachlos. „Wir reden hier von Fußballspielen – und nicht von Ball hin und her schießen“, ärgerte sich Herzog. „Wenn wir unseren Fußball weiterentwickeln wollen, kann das nicht das Maß der Dinge sein.“

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