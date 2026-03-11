Iran: Nach Umsturz-Aufruf „Finger am Abzug“

30 Personen wegen Spionageverdacht festgenommen

Unterdessen sind nach Angaben des iranischen Geheimdienstministeriums 30 Menschen wegen Spionageverdacht festgenommen worden. Unter den Festgenommenen sei ein ausländischer Staatsbürger, der „im Auftrag von zwei Golfstaaten“ im Namen der USA und Israels spioniert habe, hieß es laut der Nachrichtenagentur TASNIM, die den Revolutionsgarden nahesteht. Die Nationalität des Festgenommenen wurde nicht genannt. Der Festgenommene werde beschuldigt, „Informationen über den Standort und die Bewegungen der Polizei und Streitkräfte an den Feind“ übermittelt zu haben, erklärte demnach das Ministerium.