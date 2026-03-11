Trump baut US-Raffinerie mit indischer Hilfe

US-Präsident Donald Trump hat den Bau einer neuen Ölraffinerie in Texas angekündigt. Das Projekt heißt zwar „America First Refining“, soll aber mit indischer Hilfe entstehen.
Das Projekt werde die US-Märkte versorgen und die „sauberste Raffinerie der Welt“ sein, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social und bedankte sich für eine Investition des indischen Energiekonzerns Reliance. Er sprach von einem 300-Milliarden-Dollar-Deal, wobei unklar blieb, ob sich dies auf die Anlage oder ein umfassenderes Abkommen mit Indien bezog.
Auf der Website von „America First Refining“ finden sich frühere Mitteilungen des Start-ups Element Fuels, das 2024 einen neuen Anlauf für den Bau einer großen Anlage in Brownsville genommen hatte – der ersten vollständig neuen US-Raffinerie seit fast 50 Jahren.
„Drill, Baby, Drill“
Trump hat in seiner zweiten Amtszeit fossile Brennstoffe und die Kernkraft in den Mittelpunkt seiner Energiepolitik gerückt. Getreu seinem Wahlspruch „Drill, Baby, Drill“ forciert seine Regierung die Förderung von Öl und Erdgas.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.