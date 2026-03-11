Vorteilswelt
Projekt in Texas

Trump baut US-Raffinerie mit indischer Hilfe

Außenpolitik
11.03.2026 06:24
„Drill, Baby, Drill“ lautet das Motto von US-Präsident Donald Trump.
„Drill, Baby, Drill“ lautet das Motto von US-Präsident Donald Trump.(Bild: EPA/BONNIE CASH / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat den Bau einer neuen Ölraffinerie in Texas angekündigt. Das Projekt heißt zwar „America First Refining“, soll aber mit indischer Hilfe entstehen.

Das Projekt werde die US-Märkte versorgen und die „sauberste Raffinerie der Welt“ sein, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social und bedankte sich für eine Investition des indischen Energiekonzerns Reliance. Er sprach von einem 300-Milliarden-Dollar-Deal, wobei unklar blieb, ob sich dies auf die Anlage oder ein umfassenderes Abkommen mit Indien bezog.

Auf der Website von „America First Refining“ finden sich frühere Mitteilungen des Start-ups Element Fuels, das 2024 einen neuen Anlauf für den Bau einer großen Anlage in Brownsville genommen hatte – der ersten vollständig neuen US-Raffinerie seit fast 50 Jahren.

„Drill, Baby, Drill“
Trump hat in seiner zweiten Amtszeit fossile Brennstoffe und die Kernkraft in den Mittelpunkt seiner Energiepolitik gerückt. Getreu seinem Wahlspruch „Drill, Baby, Drill“ forciert seine Regierung die Förderung von Öl und Erdgas.

