USA reformieren Venezuelas Ölsektor, drohen Kuba

Zolldrohung gegen Staaten, die mit Kuba Geschäfte machen

Nun rückt Kuba zunehmend ins Visier. Es werde „kein weiteres Öl oder Geld nach Kuba gehen“, sofern Havanna nicht bereit sei, einen „Deal abzuschließen“, lautet die Devise von US-Präsident Donald Trump. Mit der Androhung von Strafzöllen will Trump nun auch andere Staaten von Ölgeschäften mit Kuba abbringen. Solche Zölle könnten auf Einfuhren aus Staaten, die „direkt oder indirekt Erdöl an Kuba verkaufen oder liefern“, erhoben werden, hieß es in einem am Donnerstag (Ortszeit) von Trump unterzeichnetem Dekret. Die kubanische Regierung stellt laut dem Dokument eine „außerordentliche Bedrohung“ für die nationale Sicherheit der USA dar.