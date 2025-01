Milliardär will für US-Klima-Beiträge aufkommen

Wie bereits während seiner ersten Amtszeit machte US-Präsident Donald Trump seine Ankündigung wahr und ordnete per Dekret den Rückzug seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen an. Washington fühlt sich damit an keine der mit dem Abkommen einhergehenden Verpflichtungen – auch finanzieller Natur – gebunden. Das ist ein schwerer Schlag für die globalen Bemühungen, die Erderwärmung zu verlangsamen. Zumindest die Finanzierungslücke will nun ein US-Milliardär mit seinen eigenen Mitteln stopfen.