Trump streicht Strafzölle gegen Indien

Trump begründete die Abkehr von den Strafzöllen damit, dass das bevölkerungsreichste Land der Erde Schritte unternommen habe, um den Import von russischem Öl einzustellen. Vonseiten der indischen Regierung gibt es bisher keine offizielle Bestätigung für einen solchen Importstopp. Die „Hindustan Times“ berichtet, dass es keine unmittelbaren Anzeichen dafür gebe, dass Indien seine Energiekäufe aus Russland auf null reduzieren werde.