Trump streicht Strafzölle gegen Indien

Die indische Regierung meint es offenbar ernst mit dem Verzicht auf russisches Erdöl: Wenige Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump mit Premier Narendra Modi telefoniert und verkündet hatte, dass der Subkontinent den Import des russischen Energieträgers einstellen werde, hat nun Washington die Strafzölle gegen Indien gestrichen.
Der im August eingeführte Strafzollsatz von 25 Prozent auf Waren, die aus Indien in die Vereinigten Staaten importiert werden, wird ab Samstag (US-Zeit) nicht mehr erhoben, wie aus einem Dekret des Weißen Hauses hervorgeht. Getrennt davon veröffentlichten beide Seiten den Rahmen für ein vorläufiges Handelsabkommen.
Im Gegenzug soll Indien Flugzeug und Energie kaufen
Dieses sieht eine Reduzierung zusätzlicher Einfuhrzölle der USA auf indische Waren von 25 Prozent auf 18 Prozent vor. Zudem beabsichtigt Indien, in den nächsten fünf Jahren US-Güter im Wert von 500 Milliarden Dollar (etwa 423 Milliarden Euro) zu kaufen, darunter Energieprodukte, Flugzeuge und Flugzeugteile.
Trump begründete die Abkehr von den Strafzöllen damit, dass das bevölkerungsreichste Land der Erde Schritte unternommen habe, um den Import von russischem Öl einzustellen. Vonseiten der indischen Regierung gibt es bisher keine offizielle Bestätigung für einen solchen Importstopp. Die „Hindustan Times“ berichtet, dass es keine unmittelbaren Anzeichen dafür gebe, dass Indien seine Energiekäufe aus Russland auf null reduzieren werde.
