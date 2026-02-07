Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein russisches Öl?

Trump streicht Strafzölle gegen Indien

Außenpolitik
07.02.2026 19:38
US-Präsident Donald Trump bei einem bei einem Treffen mit Indiens Premier Narendra Modi im Jahr ...
US-Präsident Donald Trump bei einem bei einem Treffen mit Indiens Premier Narendra Modi im Jahr 2020(Bild: AP/Alex Brandon)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die indische Regierung meint es offenbar ernst mit dem Verzicht auf russisches Erdöl: Wenige Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump mit Premier Narendra Modi telefoniert und verkündet hatte, dass der Subkontinent den Import des russischen Energieträgers einstellen werde, hat nun Washington die Strafzölle gegen Indien gestrichen.

0 Kommentare

Der im August eingeführte Strafzollsatz von 25 Prozent auf Waren, die aus Indien in die Vereinigten Staaten importiert werden, wird ab Samstag (US-Zeit) nicht mehr erhoben, wie aus einem Dekret des Weißen Hauses hervorgeht. Getrennt davon veröffentlichten beide Seiten den Rahmen für ein vorläufiges Handelsabkommen.

Im Gegenzug soll Indien Flugzeug und Energie kaufen
Dieses sieht eine Reduzierung zusätzlicher Einfuhrzölle der USA auf indische Waren von 25 Prozent auf 18 Prozent vor. Zudem beabsichtigt Indien, in den nächsten fünf Jahren US-Güter im Wert von 500 Milliarden Dollar (etwa 423 Milliarden Euro) zu kaufen, darunter Energieprodukte, Flugzeuge und Flugzeugteile.

Lesen Sie auch:
Trump und Modi haben am Montag miteinander telefoniert.
Tiefschlag für Moskau?
Trump: Indien verzichtet künftig auf Putins Öl
02.02.2026
EU-Indien-Abkommen
Milliarden fließen – aber nicht für alle gleich
02.02.2026
Jahrzehnte verhandelt
EU und Indien beschließen „Mutter aller Deals“
27.01.2026

Trump begründete die Abkehr von den Strafzöllen damit, dass das bevölkerungsreichste Land der Erde Schritte unternommen habe, um den Import von russischem Öl einzustellen. Vonseiten der indischen Regierung gibt es bisher keine offizielle Bestätigung für einen solchen Importstopp. Die „Hindustan Times“ berichtet, dass es keine unmittelbaren Anzeichen dafür gebe, dass Indien seine Energiekäufe aus Russland auf null reduzieren werde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
130.547 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
109.506 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
94.358 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Außenpolitik
Operation abgesagt
Erste Gastpatienten-Klage gegen Wien liegt nun vor
Kein russisches Öl?
Trump streicht Strafzölle gegen Indien
Dornauer an seine „Ex“
„Die SPÖ ist in der Regierung nur mehr Zuschauer“ 
„Lassen wir Spielchen“
Clintons wollen live im TV über Epstein aussagen
Über Misserfolge
Kim Jong Un im Kuhstall: Überraschend ehrlich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf