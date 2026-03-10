Vorteil 99ers! Grazer biegen die Villacher mit 2:1

Im Schlussdrittel mussten die 99ers relativ rasch in Unterzahl agieren, konnten aber ihren Kasten sauber halten. Und auf der Gegenseite hatte Tim Harnisch in Minute 46 die große Einschusschance, scheiterte aber am Villacher Schlussmann. Tore fielen keine mehr. So kam es, wie es kommen musste: Verlängerung. Für die Grazer war es nach der Weltrekord-Serie in der Vorsaison gegen Linz mit sechs Mal Verlängerung im Play-off nun schon die siebente Overtime in Serie. In dieser ließ Josh Currie dann seine Grazer nach 76 Minuten jubeln und schoss sein Team in der Serie mit 1:0 in Führung. Weiter geht es schon am Donnerstag in Kärnten.