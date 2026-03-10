Vorteilswelt
Schuld an zwei Toren

CL-Blamage! Goalie nach 20 Minuten ausgetauscht

Fußball International
10.03.2026 21:44
Antonin Kinsky wurde schon nach 20 Minuten ausgewechselt.
Antonin Kinsky wurde schon nach 20 Minuten ausgewechselt.(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schwarzer Abend für den jungen Tottenham-Goalie Antonin Kinsky. In seinem erst dritten Saisoneinsatz verschuldete der Tscheche im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid gleich zwei Gegentore. Nach nur 20 Minuten kam dann die Höchststrafe - der Trainer tauschte ihn aus.

Nach nur fünf Minuten passte Kinsky im Aufbauspiel den Ball im eigenen Strafraum zum gegnerischen Spieler, der für Marcos Llorente ablegte, welcher den Ball ins linke Eck versenkte. Keine zehn Minuten später traf er den Ball nicht richtig und spielte ihn dem Argentinier Julian Alvarez auf – dieser musste nur noch ins leere Tor passen. „Tottenham“-Trainer Igor Tudor hatte genug gesehen und tauschte den 22-Jährigen sofort aus.

Bei Auswechslung verhöhnt
Blamiert verschwand der Tscheche im Spielertunnel während Assistenztrainer versuchten ihn zu trösten. Die Madrid-Fans verhöhnten den jungen Keeper bei der Auswechslung auch noch mit einer Standing Ovation. Ein Abend zum Vergessen für Antonin Kinsky. Besser wurde es für die ohnehin kriselnden „Spurs“ auch mit dem eingewechselten Einser-Keeper Guglielmo Vicario nicht – nur sieben Minuten später musste auch er den Ball aus dem eigenen Netz holen.

Weiterer Tiefpunkt für Tottenham
Für Tottenham bedeutet die erste Halbzeit gegen Atletico Madrid einen weiteren Tiefpunkt in der Krisen-Saison. In der Premier League steht man neun Runden vor Schluss nur einen Punkt über dem Abstiegsplatz. Zuletzt  verloren die „Spurs“ fünf Pflichtspiele in Folge. In der Champions League steht man nun, nach vier Gegentoren in Halbzeit eins, auch vor dem Aus.

„Kopf hoch“
Die Leistung des Torhüters sorgte natürlich in den Sozialen Medien für viel Aufruhr. Doch neben unzähligen negativen Kommentaren fanden sich auch aufbauende Worte. Wie von Ex-ManUnited-Keeper David De Gea, der den jungen Tschechen tröstete. „Keiner, der nicht selbst Tormann war weiß, wie schwer diese Position ist. Kopf hoch und du wirst wieder zurückkommen“, so der Spanier auf „X“.

Fußball International
10.03.2026 21:44
Folgen Sie uns auf