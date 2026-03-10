CL-Blamage! Goalie nach 20 Minuten ausgetauscht

Bei Auswechslung verhöhnt

Blamiert verschwand der Tscheche im Spielertunnel während Assistenztrainer versuchten ihn zu trösten. Die Madrid-Fans verhöhnten den jungen Keeper bei der Auswechslung auch noch mit einer Standing Ovation. Ein Abend zum Vergessen für Antonin Kinsky. Besser wurde es für die ohnehin kriselnden „Spurs“ auch mit dem eingewechselten Einser-Keeper Guglielmo Vicario nicht – nur sieben Minuten später musste auch er den Ball aus dem eigenen Netz holen.