Konferenz mit Bayern und Barca ab 21 Uhr LIVE

„Jetzt kommt die Crunch-Time mit vielen wichtigen Spielen“, sagte Bayerns Jamal Musiala. Sein Optimismus ist groß. „Wenn unser Energielevel und der Fokus hoch sind, können wir in jedes Spiel gehen mit dem Gefühl, dass wir es gewinnen können. Genau das müssen wir jetzt zeigen“, forderte der 23-Jährige. Seit dem Out gegen Liverpool 2018/19 haben die Münchner die Achtelfinalhürde immer überwunden. Atalanta, das durch gnadenloses Gegenpressing besticht, ist zum ersten Mal seit dem Ausscheiden gegen Real Madrid in der Saison 2020/21 in diese Bewerbsphase vorgestoßen.