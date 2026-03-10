Konferenz mit Bayern und Barca ab 21 Uhr LIVE

Im Achtelfinale der Champions League stehen heute drei Hinspiele in der Konferenz an. Atalanta Bergamo empfängt den FC Bayern München, Atlético Madrid trifft auf Tottenham Hotspur und Newcastle United muss gegen den FC Barcelona ran. Wir berichten live ab 21 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Konferenz-Liveticker:
Für den FC Bayern soll Atalanta Bergamo im Achtelfinale der Fußball-Champions-League nicht zum Stolperstein werden. ÖFB-Star Konrad Laimer und Co. möchten heute im ersten Aufeinandertreffen mit dem Tabellensiebenten der Serie A eine Serie prolongieren, wurden doch die jüngsten neun Premierenduelle auf europäischer Ebene allesamt gewonnen. Der Favoritenrolle gerecht werden wollen auch der FC Barcelona (bei Newcastle) und Liverpool (bei Galatasaray).
Neben Laimer auf italienischem Boden versucht am Dienstag mit Kevin Danso ein weiterer ÖFB-Teamspieler im Hinspiel der Runde der letzten 16 sein Glück. Der 27-jährige steirische Innenverteidiger ist im Dress des in der englischen Premier League nur Tabellen-16. Tottenham bei Atletico Madrid im Einsatz. Die Rückspiele folgen am 18. März. Einen Tag zuvor fällt in den restlichen vier Partien die Entscheidung über das Weiterkommen, da stehen die Hinpartien an diesem Mittwoch an.
Bayern durch BVB-Niederlage gewarnt
Bayern hat bei der laufenden Premieren-Duell-Siegesserie in der „Königsklasse“ seit dem 6:2 in Wals-Siezenheim am 3. November 2020 auch Red Bull Salzburg auf der Liste. Ein weiterer Erfolg in Bergamo wäre der achte im neunten CL-Spiel dieser Saison. Leicht zu holen, wird dieser nicht, das erfuhr mit Borussia Dortmund der erste Bayern-Verfolger in der deutschen Liga am eigenen Leib. Mit einem Heim-4:1 dank eines späten Elfmetertores von Lazar Samardzic warfen die Italiener den BVB nach einem 0:2 im Play-off noch aus dem Bewerb.
„Jetzt kommt die Crunch-Time mit vielen wichtigen Spielen“, sagte Bayerns Jamal Musiala. Sein Optimismus ist groß. „Wenn unser Energielevel und der Fokus hoch sind, können wir in jedes Spiel gehen mit dem Gefühl, dass wir es gewinnen können. Genau das müssen wir jetzt zeigen“, forderte der 23-Jährige. Seit dem Out gegen Liverpool 2018/19 haben die Münchner die Achtelfinalhürde immer überwunden. Atalanta, das durch gnadenloses Gegenpressing besticht, ist zum ersten Mal seit dem Ausscheiden gegen Real Madrid in der Saison 2020/21 in diese Bewerbsphase vorgestoßen.
Am Samstag gab „La Dea“ beim 2:2 gegen Udinese zum ersten Mal 2026 in der Liga zu Hause Punkte ab, das Remis fühlte sich angesichts eines aufgeholten 0:2 aber wie ein Erfolg an. Die Münchner machten mit einem 4:1 gegen Mönchengladbach samt Laimer-Treffer den nächsten Schritt zum Titel. Stürmerstar Harry Kane fehlte dabei angeschlagen. Sofern es seine Fitness zulässt, könnte er am Dienstag als erster englischer Spieler die 50-Tore-Marke in der CL erreichen. Aktuell hält er bei 48 Treffern, acht davon in dieser Saison. Tormann Manuel Neuer fehlt aufgrund eines Muskelfaserrisses in der linken Wade.
Barca peilt neuerlichen Sieg bei Newcastle an
In Newcastle kommt es zur Neuauflage eines Ligaphasen-Duells, Barcelona hatte am 18. September in der Auftaktpartie im St. James‘ Park dank eines Doppelpacks von Marcus Rashford mit 2:1 gewonnen. Der Anschlusstreffer von Anthony Gordon war zu spät gekommen. Barca, das am Samstag in der Liga nur mit viel Mühe und dank eines Geniestreichs von Lamine Yamal bei Athletic Bilbao mit 1:0 siegte, hat die jüngsten vier Partien gegen Newcastle für sich entschieden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.