Tausende müssen Innenstadt wegen Bombe verlassen

Es ist laut Feuerwehr die bisher größte Evakuierung in Dresden. Rund 18.000 Anrainer sowie Pendler und Touristen müssen bis 9.00 Uhr den Sperrkreis mit einem Radius von 1000 Metern um die Fundstelle verlassen. In dem Sperrgebiet stehen auch Sehenswürdigkeiten wie das Residenzschloss, die Frauenkirche und die Semperoper. Auch die Polizeidirektion, der Landtag, mehrere Ministerien, Alten- und Pflegeheime, Kindertagesstätten und weitere soziale Einrichtungen liegen in dem Gebiet. Eine Notunterkunft steht ab 7.00 Uhr in der Messe Dresden bereit. Dorthin verkehren zusätzliche Busse und Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe.