Choreo für tote Mutter

Fans bringen vor Spiel Galatasaray-Star zum Weinen

Fußball International
10.03.2026 21:09
Galatasaray-Star Victor Osimhen zeigte vor dem Spiel Emotionen.
Galatasaray-Star Victor Osimhen zeigte vor dem Spiel Emotionen.(Bild: AP/Fabio Ferrari)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emotionale Szenen beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Liverpool. Vor dem Anpfiff präsentierten die türkischen Fans eine Choreographie für ihren Star-Stürmer Victor Osimhen – bei diesem begannen die Tränen zu fließen.

0 Kommentare

Denn die Choreografie zeigte die verstorbene Mutter des nigerianischen Stürmers. „Meine Mutter starb, als ich zwei oder drei Jahre alt war. Zu jung, um mich an irgendetwas zu erinnern – außer daran, dass sie mich im Arm hielt“, erinnerte sich Osimhen auf „The Players‘ Tribune“.

Schwere Kindheit
In seiner Kindheit musste der Nigerianer bereits früh hart arbeiten, um sich selbst und seine sechs Geschwister zu versorgen. Diese wuchsen in einem Armenviertel in Lagos auf und wohnten in einer Einzimmerwohnung. Heute verdient Osimhen mehrere Millionen bei seinem Verein, bei dem er ein absoluter Publikumsliebling ist.

„Wir sind eine Familie“
Darauf spielte auch der Schriftzug unter dem Bild an. „Wir sind eine Familie und Familie ist alles“, stand unter dem Foto der verstorbenen Mutter des Nigerianers. Kein Wunder, dass der 27-Jährige danach die ein oder andere Träne verdrückte.

Fußball International
10.03.2026 21:09
