Fans bringen vor Spiel Galatasaray-Star zum Weinen

Schwere Kindheit

In seiner Kindheit musste der Nigerianer bereits früh hart arbeiten, um sich selbst und seine sechs Geschwister zu versorgen. Diese wuchsen in einem Armenviertel in Lagos auf und wohnten in einer Einzimmerwohnung. Heute verdient Osimhen mehrere Millionen bei seinem Verein, bei dem er ein absoluter Publikumsliebling ist.