Wie Unternehmern das Leben schwer gemacht wird

Verlagerung auf die Straße: Viele Hürden

Seine Spedition im Allgemeinen und er im Speziellen habe sich der von der Politik stets propagierten Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene verschrieben, im Fachjargon „Intermodalverkehr“. „Nach anfänglichen Erfolgen ist die Qualität der Bahnen enorm gesunken und hat dadurch enorme Verluste verursacht. Im Spitzenjahr 2021 wurden pro Woche 2000 Ladungen auf die Bahn gebracht zwischen Österreich, Italien, Deutschland, Schweiz, Frankreich und Türkei. Dieser Anteil im kombinierten Verkehr ist nun auf 400 Ladungen pro Woche gesunken, weil ein positives Wirtschaften nicht möglich war. Neben mangelnden Lokführern, Zugausfällen, Streckensperrungen waren vor allem schlechte Organisation seitens der Bahnbetreiber die Kostentreiber. Lkw für den Nachlauf auf der Straße warten auf nicht ankommende Züge in den Terminals, Container mussten wegen Zugausfällen wieder auf die Straße geholt werden, das Terminal Verona versendet um 10 Uhr eine E-mail, dass Container erst wieder am nächsten Tag um 18 Uhr abgegeben werden. Der Lkw sollte vom Terminal wieder einen Container abholen, kann dies jedoch nicht und steht einen ganzen Tag herum. Hier ist die Differenz zwischen dem politischen Willen und der praktischen Funktionalität enorm“, schildert Nothegger Beispiele aus der Praxis.