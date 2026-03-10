Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zähe Verhandlungen

Regierung bastelt an einer Spritpreisbremse

Innenpolitik
10.03.2026 20:50
Die Preissprünge an der Zapfsäule machen die Politik nervös.
Die Preissprünge an der Zapfsäule machen die Politik nervös.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die hohen Spritpreise beschäftigen weiter die Politik. Die Regierung will einen Mechanismus schaffen, mit dem rasch auf einen etwaigen massiven Anstieg der Preise reagiert werden könnte. Präsentiert werden soll das beim Ministerrat am Mittwoch. Der Druck ist jedenfalls hoch.

0 Kommentare

Die Positionen im Vorfeld sind sehr unterschiedlich. Die ÖVP will etwaige Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer über die Mineralölsteuer oder die CO2-Steuer den Autofahrern wieder zurückgeben. An der Mehrwertsteuer selbst darf aufgrund des EU-Rechts nicht geschraubt werden. Die SPÖ will einen gänzlich anderen Weg gehen und mit einem Preisdeckel direkt in den Markt eingreifen.

Neos stehen auf der Bremse
Die Neos sind für Maßnahmen offen, sie wollen aber keine überschießende Bürokratie schaffen und mahnen zur Vorsicht. Inhaltlich sind die Neos der ÖVP näher als der SPÖ. Die Verhandlungen sind jedenfalls zäh und könnten sich bis spät in die Nacht ziehen, ist aus Regierungskreisen zu hören.

Marterbauer muss auf das Bugdet achten.
Marterbauer muss auf das Bugdet achten.(Bild: Imre Antal)

Finanzminister Markus Marterbauer weist die Darstellung, dass der Staat sich bereichern würde, entschieden zurück. „Der Anstieg der Treibstoffpreise verschafft Ölproduzenten und Ölkonzernen Extraprofite und nicht dem Staat.“ Der jüngste Anstieg um durchschnittlich 20 Cent pro Liter erhöhe das Aufkommen an CO2-Steuer und Mineralölsteuer gar nicht, weil diese pro Liter eingehoben werden. Es fließt also nur dann mehr Geld in die Staatskasse, wenn auch mehr getankt werde. Bei der Umsatzsteuer gebe es einen Anstieg um 1,3 Cent pro Liter. „Das sind etwa zehn Millionen Euro pro Monat“, rechnet Marterbauer vor.

Faktenbox
Preise aktuell

Der Iran-Krieg hat die Ölpreise seit Ende Februar stark steigen lassen. Der österreichweite Durchschnittspreis für einen Liter Diesel lag am Montag bei 1,959 Euro. Am teuersten war Diesel in Salzburg und Tirol mit 1,969 Euro. Bei Super lag der Schnitt bei 1,729 Euro pro Liter. Hier waren die Schwankungen in den Bundesländern deutlich höher, am teuersten wurde in Tirol mit 1,789 Euro getankt.

Experten warnen vor Schnellschüssen. „Man sollte nicht den Anschein erwecken, dass man sich von der weltweiten Entwicklung abkoppeln kann“, sagt etwa Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher. Auch die Industriellenvereinigung (IV) mahnte zur „Besonnenheit“. „Preiseingriffe sind ein sehr sensibles Instrument der Wirtschaftspolitik und sollten keinesfalls überstürzt eingesetzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine entsprechende Debatte verfrüht. (...). Staatliche Preisdeckel bergen das Risiko von Marktverzerrungen und sollten daher nur mit größter Vorsicht diskutiert werden.“

Lesen Sie auch:
Jürgen Roth stellt klar: „Niemand hat diesen Krieg vorausgesehen und Ware für drei Wochen ...
Tankstellenbetreiber:
„Minister kann den Spritpreis sofort senken“
08.03.2026
Krieg, Klimaabgabe
Ölpreis gibt nach, Spritpreise bleiben aber hoch
10.03.2026

Druck für Maßnahmen machen Wirtschaftskammer und Seniorenbund. Die WKÖ spricht sich für eine Senkung der Mineralölsteuer und der CO2-Bepreisung aus. „Österreich liegt bei der Mineralölsteuer deutlich über dem EU-Mindestniveau. Eine Absenkung auf das europäische Mindestmaß würde sofort Wirkung zeigen und Unternehmen spürbar entlasten“, wurde Generalsekretär Jochen Danninger in einer Mitteilung zitiert.

Die Blockade der Straße von Hormuz bringt die Märkte in Turbulenzen.
Die Blockade der Straße von Hormuz bringt die Märkte in Turbulenzen.(Bild: AP/Jon Gambrell)

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec fordert die Koalition zum Handeln auf: „Die Pensionisten sind bereits am Limit durch die allgemeine Teuerung. Eine weitere Belastung durch hohe Spritpreise ist für viele nicht mehr zu stemmen.“ Die drei Regierungsparteien sind sich einig, dass gehandelt werden muss, wenn die Preise für längere Zeit durch die Decke gehen. Über die genauen Maßnahmen gibt es aber unterschiedliche Auffassungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
10.03.2026 20:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
309.797 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.398 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.725 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2980 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
1633 mal kommentiert
Sicherheitskräfte in Teheran
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1361 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Innenpolitik
Votum gescheitert
Britisches Parlament kippt Social-Media-Verbot
Zähe Verhandlungen
Regierung bastelt an einer Spritpreisbremse
SPÖ und Neos sauer
Wie die ÖVP ihre Koalitionspartner foult
Tag 11 im Nahost-Krieg
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
Krone Plus Logo
Kontroverse WM droht
Trumps WM: Doppelpass zwischen Fußball und Politik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf