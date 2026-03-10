Regierung bastelt an einer Spritpreisbremse

Finanzminister Markus Marterbauer weist die Darstellung, dass der Staat sich bereichern würde, entschieden zurück. „Der Anstieg der Treibstoffpreise verschafft Ölproduzenten und Ölkonzernen Extraprofite und nicht dem Staat.“ Der jüngste Anstieg um durchschnittlich 20 Cent pro Liter erhöhe das Aufkommen an CO2-Steuer und Mineralölsteuer gar nicht, weil diese pro Liter eingehoben werden. Es fließt also nur dann mehr Geld in die Staatskasse, wenn auch mehr getankt werde. Bei der Umsatzsteuer gebe es einen Anstieg um 1,3 Cent pro Liter. „Das sind etwa zehn Millionen Euro pro Monat“, rechnet Marterbauer vor.