Kelce spielt wegen Verlobter Taylor Swift weiter

„Teilen Liebe für unsere Arbeit“

„Wir teilen die gleiche Liebe für unsere Arbeit“, erklärte Kelce. Es sei unglaublich zu sehen, mit welcher Begeisterung Swift an ihren Texten, Themen und Melodien arbeite. „Natürlich ist das motivierend“, betonte der Tight End. Seine Verlobte motiviere ihn zu sagen, er sei ebenfalls noch nicht fertig. „Ich habe auch noch einige Ideen im Hinterkopf und habe noch genug Kraft in mir für dieses Spiel.“