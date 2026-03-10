Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NFL

Kelce spielt wegen Verlobter Taylor Swift weiter

US-Sport
10.03.2026 21:16
Travis Kelce hängt noch ein weiteres Jahr an seine erfolgreiche NFL-Karriere dran.
Travis Kelce hängt noch ein weiteres Jahr an seine erfolgreiche NFL-Karriere dran.(Bild: AFP/EZRA SHAW)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Travis Kelce setzt seine Karriere in der National Football League (NFL) fort. Der Verlobte von Pop-Superstar Taylor Swift einigte sich mit den Kansas City Chiefs auf einen neuen Einjahresvertrag und geht damit in seine 14. Saison für das Team, mit dem er dreimal die Super Bowl gewonnen hat. 

0 Kommentare

Der 36-Jährige nannte Swift, die er noch in diesem Jahr heiraten will, am Dienstag im US-Sender ESPN als Mitgrund für seine Entscheidung.

„Teilen Liebe für unsere Arbeit“
„Wir teilen die gleiche Liebe für unsere Arbeit“, erklärte Kelce. Es sei unglaublich zu sehen, mit welcher Begeisterung Swift an ihren Texten, Themen und Melodien arbeite. „Natürlich ist das motivierend“, betonte der Tight End. Seine Verlobte motiviere ihn zu sagen, er sei ebenfalls noch nicht fertig. „Ich habe auch noch einige Ideen im Hinterkopf und habe noch genug Kraft in mir für dieses Spiel.“

Die Chiefs hatten in der Vorsaison erstmals seit 2014 das Play-off verpasst. Kelce ließ seine Zukunft danach offen, ein Rücktritt galt als wahrscheinlich. Für seinen neuen Vertrag erhält der Routinier laut ESPN-Angaben 12 bis 15 Mio. US-Dollar (10,4 bis 13 Mio. Euro).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
10.03.2026 21:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
309.797 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.398 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.725 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2980 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
1633 mal kommentiert
Sicherheitskräfte in Teheran
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1361 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr US-Sport
NFL
Kelce spielt wegen Verlobter Taylor Swift weiter
0:2 gegen Ottawa
Nächste Niederlage für Rossis Vancouver Canucks
129:126 gegen Denver
SGA glänzt mit Rekordspiel bei Sieg für Thunder
Spektakel bei Topspiel
Marco Kasper feiert mit Detroit Sieg gegen Devils
Nach zwei Niederlagen
Pöltls Raptors melden sich mit Kantersieg zurück

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf