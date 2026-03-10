Rangnick-Co übernimmt deutschen Krisenklub

„Habe ja gewusst, dass ich kein Vollwappler bin“
Erste Medaille am Ende
Lars Kornetka, seines Zeichens Co-Trainer von Ralf Rangnick beim ÖFB-Team, übernimmt mit sofortiger Wirkung den deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig.
Mehrere Medien berichteten am Dienstagabend übereinstimmend von der Verpflichtung Kornetkas, von offizieller Seite gibt es jedoch noch keine Bestätigung.
Der 48-Jährige, der bislang noch nie als Cheftrainer arbeitete, wird sein Debüt beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am kommenden Samstag feiern. Ob Kornetka weiterhin im Trainerteam von Ralf Rangnick bleibt, ist noch unbekannt.
Der abstiegsbedrohte Klub hatte am Dienstagnachmittag die Trennung von Trainer Heiner Backhaus bekannt gegeben.
