Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bleibt er beim ÖFB?

Rangnick-Co übernimmt deutschen Krisenklub

Fußball International
10.03.2026 19:51
Lars Kornetka an der Seite von Ralf Rangnick
Lars Kornetka an der Seite von Ralf Rangnick(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lars Kornetka, seines Zeichens Co-Trainer von Ralf Rangnick beim ÖFB-Team, übernimmt mit sofortiger Wirkung den deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

0 Kommentare

Mehrere Medien berichteten am Dienstagabend übereinstimmend von der Verpflichtung Kornetkas, von offizieller Seite gibt es jedoch noch keine Bestätigung.

Der 48-Jährige, der bislang noch nie als Cheftrainer arbeitete, wird sein Debüt beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am kommenden Samstag feiern. Ob Kornetka weiterhin im Trainerteam von Ralf Rangnick bleibt, ist noch unbekannt.

Der abstiegsbedrohte Klub hatte am Dienstagnachmittag die Trennung von Trainer Heiner Backhaus bekannt gegeben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.03.2026 19:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
309.156 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.318 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.596 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2979 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
1508 mal kommentiert
Sicherheitskräfte in Teheran
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1359 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Fußball International
Bleibt er beim ÖFB?
Rangnick-Co übernimmt deutschen Krisenklub
Champions League
Achtelfinale LIVE: Kann Liverpool Spiel drehen?
CL-Achtelfinal-Ticker
Konferenz mit Bayern und Barca ab 21 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Kontroverse WM droht
Trumps WM: Doppelpass zwischen Fußball und Politik
Bye, bye, Three Lions
Kyle Walker erklärt Rücktritt aus dem Nationalteam
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf