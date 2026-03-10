VW-Krise zeigt Gefahren für Europa und Österreich

Der Gewinn von Europas größtem Konzern VW bricht ein, bis 2030 will der Hersteller 50.000 Stellen streichen. Die Luft in der europäischen Industrie wird zunehmend dünner, die Autohersteller stehen vor einer harten Bewährungsprobe. Seit 2017 haben EU-Firmen ein Fünftel ihres Marktanteils verloren, China hat hingegen stark aufgeholt. Die „Krone“ hat sich angesehen, was das für Österreich bedeutet.