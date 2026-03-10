Galatasaray gegen Liverpool ab 18.45 Uhr LIVE

Galatasaray ist auf einen neuerlichen Coup aus, wie er am 30. September in der Ligaphase dank eines Treffers von Victor Osimhen (16./Elfmeter) zum 1:0-Endstand zu Hause gegen Liverpool geglückt war. Mit Juventus Turin konnten die Türken zuletzt bereits einen italienischen Topclub ausschalten. Tottenham setzt aufgrund einer enttäuschenden Ligasaison auf die CL-Form. Sollten sich die „Spurs“ durchsetzen, wäre es die dritte Saisonniederlage für Atletico gegen ein englisches Team nach einem 2:3 bei Liverpool und 0:4 bei Arsenal.