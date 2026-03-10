FAC und Liefering gewinnen Nachtragsspiele

Vier Tage nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen Sturms Amateure traf Lukas Gabbichler (29., 79.) für den FAC doppelt. Jubeln durfte auch der FC Liefering, der dank eines Tors von Phillip Verhounig (37.) bei Sturm II mit 1:0 siegte. Für Trainer Danny Galm, den Nachfolger des zu Salzburg aufgerückten Daniel Beichler, war es der dritte Sieg im dritten Spiel.