FAC und Liefering gewinnen Nachtragsspiele

Der FAC mischt im Aufstiegsrennen der 2. Liga weiter ganz vorne mit. Am Dienstag besiegten die Floridsdorfer im Nachtragsspiel der 18. Runde Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz zuhause verdient mit 2:0 und sorgten für eine weitere Verdichtung in der obersten Tabellenregion.
Die Wiener halten so wie – der nicht aufstiegsberechtigte – Leader Amstetten, die Admira und SKN St. Pölten bei 35 Punkten. Dahinter liegt Austria Lustenau als Fünfter mit 34 Zählern.
Vier Tage nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen Sturms Amateure traf Lukas Gabbichler (29., 79.) für den FAC doppelt. Jubeln durfte auch der FC Liefering, der dank eines Tors von Phillip Verhounig (37.) bei Sturm II mit 1:0 siegte. Für Trainer Danny Galm, den Nachfolger des zu Salzburg aufgerückten Daniel Beichler, war es der dritte Sieg im dritten Spiel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.