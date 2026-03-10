In Minute 96! Lamine Yamal rettet Barcelona Remis
Champions League
Das war richtig knapp! Lamine Yamal hat in Minute 96 per Elfmeter dem FC Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales bei Newcastle zumindest noch ein 1:1 gerettet.
Newcastle war dem Sieg gegen Barcelona ganz nah. Harvey Barnes, der zuvor bereits die Stange getroffen hatte (74.), brachte die „Magpies“ nach Flanke von Jacob Murphy in Führung (86.).
Yamal eiskalt
Nach einem Foul des Deutschen Malick Thiaw an Dani Olmo gab es in der sechsten und letzten Minute der Nachspielzeit aber noch Elfmeter. Den verwertete Barca-Jungstar Lamine Yamal sicher im linken Eck und nahm damit vor dem Rückspiel zumindest etwas Druck vom Favoriten.
