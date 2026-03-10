In Minute 96! Lamine Yamal rettet Barcelona Remis

Yamal eiskalt

Nach einem Foul des Deutschen Malick Thiaw an Dani Olmo gab es in der sechsten und letzten Minute der Nachspielzeit aber noch Elfmeter. Den verwertete Barca-Jungstar Lamine Yamal sicher im linken Eck und nahm damit vor dem Rückspiel zumindest etwas Druck vom Favoriten.