Schweizer Linienbus in Vollbrand: 6 Menschen tot!

Wie der Schweizer „Blick“ berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 18.25 Uhr im Zentrum der Gemeinde Kerzers (Kanton Freiburg). Die Flammen aus dem Bus seien mehrere Meter hoch gewesen, die Rauchsäule habe man kilometerweit gesehen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, aber der Bus brannte völlig aus.

In sozialen Medien kursiert ein Video von dem brennenden Gefährt:

