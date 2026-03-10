„Mann zündete sich an“
Schweizer Linienbus in Vollbrand: 6 Menschen tot!
Ein Linienbus ist am Dienstagabend in der Schweiz in Vollbrand geraten. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigte in der Nacht, dass es sechs Tote und fünf Verletzte gab. Laut eines unbestätigten Augenzeugenberichtes soll sich ein Mann im Bus selbst angezündet haben.
Wie der Schweizer „Blick“ berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 18.25 Uhr im Zentrum der Gemeinde Kerzers (Kanton Freiburg). Die Flammen aus dem Bus seien mehrere Meter hoch gewesen, die Rauchsäule habe man kilometerweit gesehen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, aber der Bus brannte völlig aus.
In sozialen Medien kursiert ein Video von dem brennenden Gefährt:
Drei Verletzte in kritischem Zustand
Drei der fünf Verletzten wurden ins Spital gebracht. Sie befinden sich im kritischen Zustand. Die anderen beiden wurden vor Ort behandelt. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Rettungssanitäter. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten stand im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.
Bilder vom Ort des Geschehens:
„Er hat Benzin ausgeleert und sich selbst angezündet“
Angeblich soll sich ein Mann in dem Bus mit Benzin übergossen und angezündet haben. „Er hat Benzin ausgeleert und sich selbst angezündet“, zitiert der „Blick“ einen Augenzeugen. Die Polizei wollte das vorerst nicht bestätigen, sagte aber, dass der Brand möglicherweise vorsätzlich gelegt worden sei.
Polizei hält sich noch bedeckt
Zur Frage nach einem möglichen Anschlag sagte die Sprecherin der Polizei Freiburg lediglich: „Dazu können wir zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nichts sagen.“ Und fügte hinzu: „Die Ermittlungen werden sicher noch die ganze Nacht dauern.“
Die Polizei konnte auch noch keine genauen Angaben zur Zahl der Passagiere im Bus machen oder ob der Busfahrer unter den Opfern war. Die Identifizierung der Opfer sei im Gange. Auch, ob die Person, die den Brand möglicherweise gelegt hat, unter den Opfern war, blieb zunächst offen.
Bei dem Bus handelt es sich übrigens um einen Bus des Unternehmens Postauto, das vor allem Linien-Verbindungen im ländlichen Raum anbietet.
