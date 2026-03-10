Waldbrand bei Jenbach: Feuerwehr kam mit der Bahn

Dichte Rauchsäulen stiegen am Dienstag über der Achenseebahn auf. Grund war aber nicht die Dampflokomotive, sondern ein Waldbrand in einem Teilstück der Bahnstrecke. Vier Feuerwehren löschten, die Anreise war teils unkonventionell.
Bei Abbrennarbeiten entlang der Trasse der Achenseebahn brach am Dienstag in einem einige hundert Meter langen Teilstück ein Waldbrand aus. Alarmiert wurden die Feuerwehren Wiesing, Jenbach, Schwaz, Buch i. T. und die Betriebsfeuerwehr Innio.
Die Einsatzkräfte kamen auch auf unkonventionelle Weise zum Einsatzort: Die Achenseebahn diente nicht nur als Material-, sondern auch als Personentransport. Die Feuerwehren konnten die Brandherde im Wald rasch löschen und eine Ausbreitung des Feuers im trockenen Dickicht verhindern.
Die nahegelegene Bundesstraße war für die Dauer der Löscharbeiten nur erschwert passierbar.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.