Was für emotionale Medaillen bei den Paralympics! Elina Stary gewann einen Tag nach ihrem Sturz im Super-G mit Guide Stefan Winter in der sehbehinderten Klasse Bronze in der Super-Kombination. Ihr Kärntner Landsmann Thomas Grochar gewann bei seinen letzten Paralympics seine erste Medaille und war danach völlig aus dem Häuschen.
Nach der zweitbesten Zeit im Super-G schwang Tom nach dem Slalom als Dritter im Zielraum ab und donnerte seine Stöcke, die Ausleger heißen, enttäuscht in den Schnee. Der Kärntner erklärt: „Ich wusste ja, dass mit Alexey Bugaev einer der besten Slalomfahrer der Welt noch oben steht.“
Danach schaute er dem Russen bis zur zweiten Zwischenzeit zu: „Da hat er nicht viel verloren. Da war für mich Blech klar, habe ich mich umgedreht und wollte den vor mir liegenden Fahrern gratulieren. Plötzlich haben die Leute geschrien und es war kein Jubel. Da war es aus bei mir.“
„Werde mir einen in die Rüstung römern“
Denn nach WM-Silber und einer Slalom-Weltcupkugel hat er nun bei seinen letzten Paralympics doch noch die so ersehnte Medaille gewonnen: „Ich habe ja gewusst, dass ich kein Vollwappler bin und gut Skifahren kann. Es war ein Wellenbad der Gefühle, völlig verrückt.“
Der erste Dank ging an seine Betreuer und Trainer: „Sie arbeiten so hart für mich. Diese Medaille werden die Teufel auch nicht vergessen. Ich freue mich schon auf den Abend. Auf italienisch gesagt, ich werde mir einen in die Rüstung römern.“
Starke Rückkehr nach Super-G-Sturz
Auch Elina Stary hat mit Bronze in der Super-Kombi ihre erste paralympische Medaille gewonnen. Nach ihrem wild aussehenden Sturz im Super-G am Montag kam sie Dienstag ganz stark zurück: „Mir brummt zwar noch der Kopf und mit meinem geprellten Daumen bin ich gerade so in den Handschuh gekommen. Aber wir haben es geschafft. Jetzt ist das große Ziel erreicht.“
Guide Stefan Winter strahlte: „Ich bin so stolz auf Elina. Das ist der Beginn von vielleicht noch etwas Größerem.“ Denn im Riesentorlauf am Donnerstag und im Slalom am Samstag wird Stary mit Veronika Aigner um den Sieg konkurrieren. Im Weltcup gewann die 19-Jährige heuer die Kristallkugeln in diesen beiden Disziplinen.
„Da muss man einfach schreien“
Auf der Tribüne jubelten Mama Petra und Papa Roman: „Alles, was jetzt noch kommt ist Zugabe. Elina ist einfach unglaublich.“ Die Tochter erzählte in der Mixed Zone: „Nach der Zieldurchfahrt war es wirklich laut, aber meine Mama habe ich sehr gut gehört.“ Petra lachte: „Bei so einem Erfolg muss man einfach schreien.“
