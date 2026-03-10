„Habe ja gewusst, dass ich kein Vollwappler bin“

Starke Rückkehr nach Super-G-Sturz

Auch Elina Stary hat mit Bronze in der Super-Kombi ihre erste paralympische Medaille gewonnen. Nach ihrem wild aussehenden Sturz im Super-G am Montag kam sie Dienstag ganz stark zurück: „Mir brummt zwar noch der Kopf und mit meinem geprellten Daumen bin ich gerade so in den Handschuh gekommen. Aber wir haben es geschafft. Jetzt ist das große Ziel erreicht.“