Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Medaille am Ende

„Habe ja gewusst, dass ich kein Vollwappler bin“

Wintersport
10.03.2026 20:03
Thomas Grochar gewann bei seinen letzten Paralympics seine erste Medaille.
Thomas Grochar gewann bei seinen letzten Paralympics seine erste Medaille.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Was für emotionale Medaillen bei den Paralympics! Elina Stary gewann einen Tag nach ihrem Sturz im Super-G mit Guide Stefan Winter in der sehbehinderten Klasse Bronze in der Super-Kombination. Ihr Kärntner Landsmann Thomas Grochar gewann bei seinen letzten Paralympics seine erste Medaille und war danach völlig aus dem Häuschen.

0 Kommentare

Nach der zweitbesten Zeit im Super-G schwang Tom nach dem Slalom als Dritter im Zielraum ab und donnerte seine Stöcke, die Ausleger heißen, enttäuscht in den Schnee. Der Kärntner erklärt: „Ich wusste ja, dass mit Alexey Bugaev einer der besten Slalomfahrer der Welt noch oben steht.“

Danach schaute er dem Russen bis zur zweiten Zwischenzeit zu: „Da hat er nicht viel verloren. Da war für mich Blech klar,  habe ich mich umgedreht und wollte den vor mir liegenden Fahrern gratulieren. Plötzlich haben die Leute geschrien und es war kein Jubel. Da war es aus bei mir.“

Thomas Grochar jubelte über Bronze.
Thomas Grochar jubelte über Bronze.(Bild: GEPA)

„Werde mir einen in die Rüstung römern“
Denn nach WM-Silber und einer Slalom-Weltcupkugel hat er nun bei seinen letzten Paralympics doch noch die so ersehnte Medaille gewonnen: „Ich habe ja gewusst, dass ich kein Vollwappler bin und gut Skifahren kann. Es war ein Wellenbad der Gefühle, völlig verrückt.“

Der erste Dank ging an seine Betreuer und Trainer: „Sie arbeiten so hart für mich. Diese Medaille werden die Teufel auch nicht vergessen. Ich freue mich schon auf den Abend. Auf italienisch gesagt, ich werde mir einen in die Rüstung römern.“ 

Elina Stary und Guide Stefan Winter strahlten über Bronze.
Elina Stary und Guide Stefan Winter strahlten über Bronze.(Bild: AP/Evgeniy Maloletka)

Starke Rückkehr nach Super-G-Sturz
Auch Elina Stary hat mit Bronze in der Super-Kombi ihre erste paralympische Medaille gewonnen. Nach ihrem wild aussehenden Sturz im Super-G am Montag kam sie Dienstag ganz stark zurück: „Mir brummt zwar noch der Kopf und mit meinem geprellten Daumen bin ich gerade so in den Handschuh gekommen. Aber wir haben es geschafft. Jetzt ist das große Ziel erreicht.“

Guide Stefan Winter strahlte: „Ich bin so stolz auf Elina. Das ist der Beginn von vielleicht noch etwas Größerem.“ Denn im Riesentorlauf am Donnerstag und im Slalom am Samstag wird Stary mit Veronika Aigner um den Sieg konkurrieren. Im Weltcup gewann die 19-Jährige heuer die Kristallkugeln in diesen beiden Disziplinen.

Elina Stary wurde Dienstag in Cortina von vielen Menschen geherzt.
Elina Stary wurde Dienstag in Cortina von vielen Menschen geherzt.(Bild: GEPA)

„Da muss man einfach schreien“
Auf der Tribüne jubelten Mama Petra und Papa Roman: „Alles, was jetzt noch kommt ist Zugabe. Elina ist einfach unglaublich.“ Die Tochter erzählte in der Mixed Zone: „Nach der Zieldurchfahrt war es wirklich laut, aber meine Mama habe ich sehr gut gehört.“ Petra lachte: „Bei so einem Erfolg muss man einfach schreien.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
10.03.2026 20:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
309.797 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.398 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.725 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2980 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
1633 mal kommentiert
Sicherheitskräfte in Teheran
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1361 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Wintersport
Erste Medaille am Ende
„Habe ja gewusst, dass ich kein Vollwappler bin“
Gewaltige Sprünge
Skicross-Weltelite erwartet Flugshow im Montafon
Diebe wohl Kanadier
Nach Entführung: Maskottchen Bruce ist wieder da
Mit Verletzung zu Gold
„Da blendest du jeden Schmerz komplett aus“
„Wo bist du?“
Shiffrin und Rast „suchen“ ihre Konkurrentin

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf