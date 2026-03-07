Steigender Ölpreis: Wie jetzt abgezockt wird

Viele Jahrzehnte hatte Österreich billig aus Russland Öl gekauft – was US-Präsident Trump angesichts der Unnachgiebigkeit von Putin gestört hat. Jetzt beziehen wir die Ware von anderswo her. Nein, nicht nur aus Norwegen, sondern – richtig geraten: aus den USA! Schiff um Schiff liefert uns LNG-Ladungen, die sich von früheren Bezügen nur durch eines unterscheiden: Die Energie aus den USA ist viel teurer als früher aus Russland. Aber bitte sehr, man will ja kein Putin-Förderer mit den Öleinkäufen in Kriegszeiten sein.