Die Angst vor den Minen

Es könnte sein, dass die Meerenge von Hormuz, durch die bis zu ihrer Blockade durch den Iran rund ein Fünftel der Erdöl- und Erdgastransporte der Welt abgewickelt worden sind, bald wieder für alle Schiffe freigegeben sein wird. Derzeit stecken im Persischen Golf ja noch rund 2000 Tank- und Frachtschiffe mit 20.000 Seeleuten an Bord fest, da der Iran die Meerenge blockiert hat und nur ausgewählte Schiffe (teils gegen eine hohe Transitgebühr) passieren lässt.