Rund 3000 Haushalten droht die Wasserknappheit

Kazinota: Politisches Spiel auf dem Rücken der Bürger

Beim Wasserverband Unteres Lafnitztal sieht die Ursache nicht beim eigenen Verband. „Bürgermeister Deutsch hat sich selbst das Wasser abgedreht, weil er eine Rückstauklappe eingebaut hat“, sagt Obmann Franz Kazinota. Dass der Konflikt vor Gericht gelandet ist, hält er für den falschen Weg. „Das ist ein politisches Spiel auf dem Rücken der Bürger. Hier handelt man fahrlässig und aus Sturheit und bringt eine ganze Region in Gefahr.“