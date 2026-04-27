„Wollen auch Frauen eine Bühne geben“

Ganz einfach ist das aber nicht. Trotz positivem Feedback im Klubumfeld steht der Frauenfußball immer noch im Schatten des großen Bruders. „Es ist immer noch ein Stiefkind – das Interesse ist nicht so groß, wie wir es uns wünschen“, sagt der Coach offen. Der Stolz überwiegt trotzdem. „Wir sind sehr froh, eine Mannschaft zu stellen. Bei vielen Spielerinnen sieht man bereits eine klare Entwicklung.“