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DEUTSCHKREUTZ MÄDELS

„Wollen auch Frauen eine Bühne geben“

Fußball Unterhaus
27.04.2026 18:00
In Deutschkreutz steht die Entwicklung der Mädels im Vordergrund.
In Deutschkreutz steht die Entwicklung der Mädels im Vordergrund.(Bild: zVg)
Porträt von Tobias Frank
Von Tobias Frank

Die Mädels des FC Deutschkreutz wollen in der Landesliga einen Platz in den Top 6 sicher. Trainer Strobl: „Ergebnisse kommen von alleine.“

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Einzigartig im Mittelburgenland – Deutschkreutz macht’s vor wie es geht. Als einziges Frauenteam der Region sorgen die Mädels aus dem Blaufränkischland für Aufmerksamkeit. Und setzen damit ein starkes Zeichen. Seit zwei Jahren sind sie in der rot-goldenen Landesliga vertreten. Für Trainer Rene Strobl ist der Weg klar: „Wir wollen nicht nur den Männern, sondern auch den Frauen eine Bühne im Fußball geben.“

Ganz einfach ist das aber nicht. Trotz positivem Feedback im Klubumfeld steht der Frauenfußball immer noch im Schatten des großen Bruders. „Es ist immer noch ein Stiefkind – das Interesse ist nicht so groß, wie wir es uns wünschen“, sagt der Coach offen. Der Stolz überwiegt trotzdem. „Wir sind sehr froh, eine Mannschaft zu stellen. Bei vielen Spielerinnen sieht man bereits eine klare Entwicklung.“ 

Eine, die dabei heraussticht, ist Michaela Nedorostova. Das „Um und Auf“ in der Strobl-Truppe, wie er selbst verrät. Die 22-Jährige steht nicht nur für Deutschkreutz am Platz, sondern auch für ihre Heimat, die Slowakei, im Futsal-Nationalteam.

Sportlich hat man sich für den Saisonendspurt ein klares Ziel gesetzt: ein Platz in den Top 6, das „Best of the rest“. Mit St. Margarethen, Mattersburg und Kittsee warten durchaus machbare Aufgaben. Doch nach wie vor stehen Spaß und die Entwicklung klar im Vordergrund. Oder wie es Strobl auf den Punkt bringt: „Die Ergebnisse kommen von alleine.“

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