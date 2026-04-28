Prozess um Sozialbetrug endet mit Freispruch

Wer Pflegegeld bezieht, muss jeden Auslandsaufenthalt melden

Verteidiger Clemens Achammer hat sogleich einen Verdacht: „Die Ex-Frau könnte dahinterstecken.“ Der Knackpunkt: komplizierte Vorschriften. Wer Pflegegeld bezieht, muss jeden Auslandsaufenthalt melden. Ab 60 Tagen wird gekürzt, ab 180 Tagen gestrichen. Bei der Wohnbeihilfe gilt: Ab sechs Monaten im Ausland ist Schluss. Klingt einfach – ist es aber nicht. „Diese Schreiben sind zum Teil zehn Seiten lang“, erklärt Achammer, „man muss den Text verstehen und bei jeder Fahrt ins Ausland an die Meldepflicht denken.“