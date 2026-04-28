Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht nachzuweisen

Prozess um Sozialbetrug endet mit Freispruch

Vorarlberg
28.04.2026 07:00
Der Angeklagte konnte sich nicht mehr erinnern, wie oft und wie lange er sich im Ausland ...
Der Angeklagte konnte sich nicht mehr erinnern, wie oft und wie lange er sich im Ausland aufgehalten hatte.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Am Landesgericht Feldkirch ist am Montag ein 60-jähriger Frühpensionist vom Vorwurf des schweren Betrugs freigesprochen worden. Der angebliche Sozialbetrug in Höhe von 46.000 Euro konnte ihm nicht nachgewiesen werden. 

0 Kommentare

Ein Mann, der mit neun Jahren nach Österreich kam, kämpft seit einem schweren Motorradunfall im Jahr 2016 mit den Folgen. 80 Prozent Einschränkung, einseitig gelähmt – seither lebt er von Rente, Pflegegeld und Wohnbeihilfe. Soweit, so tragisch. Doch dann flattert eine anonyme Anzeige ins Haus. Der Vorwurf: Sozialbetrug im großen Stil. Ganze 46.000 Euro soll er zwischen 2020 und 2025 „zu Unrecht bezogen“ haben.

Wer Pflegegeld bezieht, muss jeden Auslandsaufenthalt melden
Verteidiger Clemens Achammer hat sogleich einen Verdacht: „Die Ex-Frau könnte dahinterstecken.“ Der Knackpunkt: komplizierte Vorschriften. Wer Pflegegeld bezieht, muss jeden Auslandsaufenthalt melden. Ab 60 Tagen wird gekürzt, ab 180 Tagen gestrichen. Bei der Wohnbeihilfe gilt: Ab sechs Monaten im Ausland ist Schluss. Klingt einfach – ist es aber nicht. „Diese Schreiben sind zum Teil zehn Seiten lang“, erklärt Achammer, „man muss den Text verstehen und bei jeder Fahrt ins Ausland an die Meldepflicht denken.“

Der Beschuldigte kann sich kaum erinnern, wie oft er in den vergangenen Jahren nach Bosnien gereist ist. „Nie länger als ein bis zwei Monate pro Jahr“, beteuert er. Beweise? Mangelware. Eine „Grenzübertrittsliste“ entpuppt sich als löchrig. Kein Stempel, kein Nachweis – besonders dann, wenn bei Stau die Beamten Autofahrer einfach durchwinken. Die entscheidende Frage bleibt unbeantwortet: Wurden die kritischen Zeitgrenzen überhaupt überschritten?

Solange das nicht bewiesen ist, ist für Richterin Sabrina Tagwercher die Sache klar: Es handelt sich nicht um Betrug. Der Mann kann aufatmen – zumindest strafrechtlich. Die Staatsanwaltschaft gibt keine Erklärung ab. Und der Fall? Der wandert jetzt weiter zum Zivil- und Arbeitsgericht. Ganz erledigt ist die Sache für den Beschuldigten also noch lange nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.04.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 18°
Symbol bedeckt
Bludenz
9° / 21°
Symbol bedeckt
Dornbirn
9° / 21°
Symbol bedeckt
Feldkirch
8° / 21°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
120.733 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
120.453 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
101.219 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1770 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1436 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1353 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Mehr Vorarlberg
Beim 100er-Turnier
Julia Grabher schlägt wieder in Wiesbaden auf
Nicht nachzuweisen
Prozess um Sozialbetrug endet mit Freispruch
FAN.at Spiel der Runde
Nüziders erwies sich erneut als Schreck der Tisner
Mein Haus von oben
Schrägluftfotografie: ein untergegangenes Gewerbe
3. Liga West:
3:0 – Wacker kann sich nur mehr selbst besiegen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf