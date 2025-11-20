Ort erleidet Preisschock: 24.000 Euro für Wasser!

Kritik an Fixgebühren: Kaserne zahlt gleich viel wie Pensionistin

Vertraglich ist die Gemeinde die alleinige Ansprechpartnerin des Verbandes. Sie musste die neue Gebühr bei den Haushalten einheben. Besonders umstritten ist, dass die Pauschale für alle gleich hoch ist. Die Kaserne bezahlt somit denselben Jahresbetrag wie eine alleinstehende Mindestpensionistin. Genau hier setzt Schaberls Kritik an. Für ihn ist das Missverhältnis zwischen hohen Fixgebühren und den Wasserkosten nicht zu rechtfertigen. „Großabnehmer profitieren, die Kleinstabnehmer zahlen die Zeche“, sagt er. Dennoch wurde die neue Ordnung mit Mehrheit beschlossen.