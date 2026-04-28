Folgt ÖFB-Legionär seinem Ex-Coach nach England?

Wo spielt ÖFB-Legionär Xaver Schlager in der kommenden Saison? Nachdem der Mittelfeld-Motor entschieden hat, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig nicht zu verlängern, brodelt die Gerüchteküche. Eine heiße Spur könnte nun nach England führen, wo ein alter Bekannter auf den Österreicher wartet ...
Im Februar wurde bekannt, dass Schlager eine Vertragsverlängerung der Leipziger abgelehnt hat, um sich eine neue Herausforderung zu suchen. Wo genau er diese finden wird, darüber wird seither spekuliert. Doch wie die „Bild“ berichtet, führt eine heiße Spur nach England.
Bournemouth hat zuletzt nämlich bestätigt, dass Ex-Leipzig- und Salzburg-Coach Marco Rose in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. Und der 49-Jährige soll durchaus daran interessiert sein, seinen ehemaligen Schützling in die Premier League zu holen.
Kennen sich schon aus Salzburg
Tatsächlich scheint einiges für ein Engagement Schlagers auf der Insel zu sprechen. Die Spielweise des ÖFB-Teamspielers würde gut in die Premier League passen. Zudem haben Rose und Schlager nicht nur in Leipzig, sondern auch schon in der Nachwuchsabteilung der Salzburger zusammengearbeitet.
Gut möglich also, dass man das Abenteuer Premier League nach der WM gemeinsam in Angriff nehmen wird.
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