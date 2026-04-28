Folgt ÖFB-Legionär seinem Ex-Coach nach England?

Kennen sich schon aus Salzburg

Tatsächlich scheint einiges für ein Engagement Schlagers auf der Insel zu sprechen. Die Spielweise des ÖFB-Teamspielers würde gut in die Premier League passen. Zudem haben Rose und Schlager nicht nur in Leipzig, sondern auch schon in der Nachwuchsabteilung der Salzburger zusammengearbeitet.