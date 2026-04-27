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In Unterrabnitz

Oldtimer-Treffen: „Alte Liebe rostet nicht“

Burgenland
27.04.2026 16:00
Sogar Traktoren und Mähdrescher nehmen an dem legendären Odtimertreffen teil, wo alles an der ...
Sogar Traktoren und Mähdrescher nehmen an dem legendären Odtimertreffen teil, wo alles an der Start darf, das älter als 25 Jahre ist.(Bild: Vanessa Wittmann)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Über 2000 Besucher finden mittlerweile jedes Jahr den Weg nach Unterrabnitz zum beliebten Oldtimertreffen bei dem fast 400 Fahrzeuge von Alt und Jung gelenkt werden. 

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Wenn in Unterrabnitz der Duft von Diesel in der Luft liegt und es an allen Ecken glänzt, dann ist es wieder so weit: Das legendäre Oldtimertreffen geht am Sonntag in die 12. Runde. 2013 hatten Gründer Leo Heiszenberger, Sigi Zöchbauer und Franz Schiefer, begeisterte Oldtimerfans und Mitglieder des örtlichen Bienenzuchtvereins, die Idee, zu einer gemeinsam eine Ausfahrt mit ihren Fahrzeugen. Die spontane Initiative entwickelte sich zum Fixtermin im regionalen Veranstaltungskalender. Heute zieht das Oldtimertreffen jedes Jahr über 2.000 Besucher an.

Von klassischen Autos bis zu Mähdreschern
Vergangenes Jahr rollten beeindruckende 380 Fahrzeuge durchs Dorf. Von liebevoll restaurierten Mopeds über klassische Autos bis hin zu imposanten Traktoren und sogar Mähdreschern, ist alles ist vertreten, das mindestens 25 Jahren alt ist. Am Ende der Ausfahrt wartet auf Teilnehmer eine besondere Anerkennung: Neben einer Urkunde gibt es ein Glas Honig aus dem Ort. Eine Geste vom Bienenzuchtverein Unterrabnitz.

Die Jugend macht auch eifrig mit kleineren altehrwürdigen PS-Klassen mit.
Die Jugend macht auch eifrig mit kleineren altehrwürdigen PS-Klassen mit.(Bild: Vanessa Wittmann)

Generationsübergreifende Leidenschaft
In Unterrabnitz haben nicht nur die Oldtimer ordentlich Dampf, auch die Jugend gibt Vollgas. Rund 20 junge Helfer smachen mit, viele sind sogar selbst am Lenkrad. Jeder Zweite fährt mit dem eigenen Oldtimer mit.

Organisator Leo Heiszenberger, der nebenbei auch noch den Kult-Würstelstan schmeißt, freut sich: „Das Treffen ist für Jung und Alt und genau das macht’s aus!“ Mittendrin statt nur dabei ist auch David Böhm von der Jugend Unterrabnitz. Er knattert mit seinem Moped AJS 16MS, Baujahr 1955 an. „Die alten Geräte haben einfach Charakter, das taugt mir jedes Jahr aufs Neue!“, meint er begeistert und ist seit vier Jahren fix dabei.

„Wetter wird mitspielen“
Auch Bürgermeister Franz Schiefer will mit seinem „15er Steirer“ aus 1959 an den Start. Das gute Stück hat er mit seinen Söhnen restauriert. Nach einer unfreiwilligen „Dusche“ bei einer früheren Ausfahrt bleibt er entspannt: „Diesmal wird das Wetter mitspielen, ich hab ein gutes Gefühl!“ Am Ende bleibt vor allem eines: das Gefühl, Teil von etwas Besonderem zu sein. Das Treffen entwickelte sich zu gelebter Gemeinschaft, mit dem Wissen: „Alte Liebe rostet nicht!“

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