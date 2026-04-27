Oldtimer-Treffen: „Alte Liebe rostet nicht“

Wenn in Unterrabnitz der Duft von Diesel in der Luft liegt und es an allen Ecken glänzt, dann ist es wieder so weit: Das legendäre Oldtimertreffen geht am Sonntag in die 12. Runde. 2013 hatten Gründer Leo Heiszenberger, Sigi Zöchbauer und Franz Schiefer, begeisterte Oldtimerfans und Mitglieder des örtlichen Bienenzuchtvereins, die Idee, zu einer gemeinsam eine Ausfahrt mit ihren Fahrzeugen. Die spontane Initiative entwickelte sich zum Fixtermin im regionalen Veranstaltungskalender. Heute zieht das Oldtimertreffen jedes Jahr über 2.000 Besucher an.