Zehn Matchbälle abgewehrt, Sieg nach 3:24 Stunden!

ÖTV-Ass Joel Schwärzler zeigt sich weiter in ganz starker Form. Nach seinem Finaleinzug von Lugano steht der Vorarlberger nun beim nächsten ATP-Challenger im Viertelfinale. Und das nach einer packenden Partie – den Tschechen Kolar besiegte er nach fast dreieinhalb Stunden in drei Sätzen und wehrte dabei zehn Matchbälle ab.
Was war das für ein Krimi, den sich Joel Schwärzler (ATP-Nr. 214) und Zdenek Kolar (Tch/ATP-Nr. 197) beim Challenger in Kigali (Rua) lieferten, 3:23 Stunden dauerte das Marathonmatch! Mit dem besseren Ende für das Ländle-Ass, Schwärzler siegte mit 4:6, 7:6(2) und 7:6(6), wehrte dabei sage und schreibe zehn Matchbälle ab!
Im Viertelfinale wartet nun mit dem 36-jährigen Routinier Marco Trungelliti (Arg/ATP-Nr. 132) die Nummer eins des Turniers auf Schwärzler. Im ATP-Liveranking wird der Harder bereits auf Nummer 208 geführt – mit einem Finaleinzug in Kigali könnte er erstmals unter die Top-200 der Weltrangliste klettern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.