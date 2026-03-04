Zehn Matchbälle abgewehrt, Sieg nach 3:24 Stunden!

ÖTV-Ass Joel Schwärzler zeigt sich weiter in ganz starker Form. Nach seinem Finaleinzug von Lugano steht der Vorarlberger nun beim nächsten ATP-Challenger im Viertelfinale. Und das nach einer packenden Partie – den Tschechen Kolar besiegte er nach fast dreieinhalb Stunden in drei Sätzen und wehrte dabei zehn Matchbälle ab.