ÖTV-Ass in Ruanda

Zehn Matchbälle abgewehrt, Sieg nach 3:24 Stunden!

Vorarlberg
04.03.2026 18:55
(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

ÖTV-Ass Joel Schwärzler zeigt sich weiter in ganz starker Form. Nach seinem Finaleinzug von Lugano steht der Vorarlberger nun beim nächsten ATP-Challenger im Viertelfinale. Und das nach einer packenden Partie – den Tschechen Kolar besiegte er nach fast dreieinhalb Stunden in drei Sätzen und wehrte dabei zehn Matchbälle ab.

0 Kommentare

Was war das für ein Krimi, den sich Joel Schwärzler (ATP-Nr. 214) und Zdenek Kolar (Tch/ATP-Nr. 197) beim Challenger in Kigali (Rua) lieferten, 3:23 Stunden dauerte das Marathonmatch! Mit dem besseren Ende für das Ländle-Ass, Schwärzler siegte mit 4:6, 7:6(2) und 7:6(6), wehrte dabei sage und schreibe zehn Matchbälle ab!

Im Viertelfinale wartet nun mit dem 36-jährigen Routinier Marco Trungelliti (Arg/ATP-Nr. 132) die Nummer eins des Turniers auf Schwärzler. Im ATP-Liveranking wird der Harder bereits auf Nummer 208 geführt – mit einem Finaleinzug in Kigali könnte er erstmals unter die Top-200 der Weltrangliste klettern.

Vorarlberg
04.03.2026 18:55
Vorarlberg
ÖTV-Ass in Ruanda
